Atakaş Hatayspor'un Gürcü oyuncusu Saba Lobjanidze, F.Bahçe'ye transfer olabileceği haberleri için, "F.Bahçe gibi bir büyük kulübün benimle ilgilenmesi gururumu okşadı. Orada oynamak benim için bir rüya olur ancak resmi bir teklifin olmadığını söyleyebilirim" dedi.
Atakaş Hatayspor'un Gürcü oyuncusu Saba Lobjanidze, F.Bahçe'ye transfer olabileceği haberleri için, "F.Bahçe gibi bir büyük kulübün benimle ilgilenmesi gururumu okşadı. Orada oynamak benim için bir rüya olur ancak resmi bir teklifin olmadığını söyleyebilirim" dedi.