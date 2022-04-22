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Tüm maçları kazanacağız

Geçtiğimiz günlerde bonservisi alınan Diego Rossi, kalan tüm maçları kazanmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 06:50
Tüm maçları kazanacağız

Geçtiğimiz günlerde bonservisi alınan Diego Rossi, kalan tüm maçları kazanmak istediklerini söyledi. 24 yaşındaki Uruguaylı yıldız, "Çok iyi bir dönemden geçiyoruz. Maç maç kazanarak devam etmek güzel. Hepsini kazanmak istiyoruz. Konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı bunun için sürdürüyoruz" diye konuştu. Taraftarlara destekleri sebebiyle teşekkür eden Rossi, "Son maça kadar tribünleri doldursunlar" dedi.

BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM

Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza attığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Rossi, "İlk geldiğimdeki durumumla şu andaki durumum arasında çok fark var. Adaptasyon sürecini aştığıma inanıyorum. Bu kulüpte çok başarılı olmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

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