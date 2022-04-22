Haberler Fenerbahçe Rizespor-Fenerbahçe maçı sonrası Serdar Dursun'dan hat-trick yorumu! "Şans yanımızdaydı"

Rizespor-Fenerbahçe maçı sonrası Serdar Dursun'dan hat-trick yorumu! "Şans yanımızdaydı"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Rizespor'u 6-0'lık skorla mağlup ederken, Serdar Dursun attığı 3 golle maça damgasını vurdu. Tecrübeli futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada, "Rizespor'a iki maçta da hat-trick yapmak nasip oldu. Zor bir maç bekliyorduk. Şans yanımızdaydı. İlk dakikada kırmızı kart oldu. 90 dakika oyun bizim kontrolümüzdeydi." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 23:01
Rizespor-Fenerbahçe maçı sonrası Serdar Dursun'dan hat-trick yorumu! "Şans yanımızdaydı"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Rizespor'u 6-0'lık skorla mağlup ederken, Serdar Dursun attığı 3 golle maça damgasını vurdu.

Tecrübeli futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Rizespor'a iki maçta da hat-trick yapmak nasip oldu. Zor bir maç bekliyorduk. Şans yanımızdaydı. İlk dakikada kırmızı kart oldu. 90 dakika oyun bizim kontrolümüzdeydi. Kazanarak devam etmek istiyoruz.

Hocam bana güveniyor ve oynatıyor. Bir forvet hocadan güveni alırsa daha rahat çıkar maçlara. Elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum takım arkadaşlarıma. İnşallah her maçta gol katkısı sağlarım takımıma."

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