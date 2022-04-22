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RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Fenerbahçe, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle sahada olamayacak. Rizespor'da ise Gedson Fernandes maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 19:32 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 20:26
RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'a konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Fenerbahçe maçı 22 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren, Baiano, Sabo, Alper, Bolasie, Boyd, Pohjanpalo

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 2 futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle sahada olamayacak.

6 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

GEDSON FERNANDES KADRODA YOK!

33. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan yeşil-mavililer, 33 maç sonunda 30 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor. Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer almayacak.

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