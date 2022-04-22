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RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren müsabakada Rizespor ile Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 09:46 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 10:00
RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺 | Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'a konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Fenerbahçe maçı 22 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 2 futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle sahada olamayacak.

Kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin ise Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görev alması bekleniyor.

6 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

GEDSON FERNANDES KADRODA YOK!

33. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan yeşil-mavililer, 33 maç sonunda 30 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor. Rize temsilcisinde, sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer almayacak. Sakatlıkları geçen kaleci Gökhan Akkan ile Tarık Çetin'in durumu maç saatinde belli olacak.

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