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RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Fenerbahçe, kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakada Halil Umut Meler düdük çalıyor. Rizespor Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 20:26 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 20:50
RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Lig ikinciliğini kovalayan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isteyen Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'a konuk oluyor.

RİZESPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren, Baiano, Sabo, Alper, Bolasie, Boyd, Pohjanpalo

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Kim Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Fenerbahçe maçı saat 20:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

6 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Çaykur Rizespor maçında sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

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