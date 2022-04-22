RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE 📺

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Lig ikinciliğini kovalayan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isteyen Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'a konuk oluyor.

RİZESPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren, Baiano, Sabo, Alper, Bolasie, Boyd, Pohjanpalo

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Kim Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Fenerbahçe maçı saat 20:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

6 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Çaykur Rizespor maçında sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.