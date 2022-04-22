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İsmail Kartal Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı öncesi konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli takım teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 19:48 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 19:50
İsmail Kartal Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı öncesi konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Önümüzde 5 tane final maçı var. Çaykur Rizespor da bu maçı final olarak görüyor. Bugün buraya kazanmak için geldik. Ligi 5'te 5 yaparak en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bugün iyi mücadele ederek kazanarak evimize dönmek istiyoruz.

Çaykur Rizespor da bu maça final olarak bakıyor. Biz burada kendi oyunumuzu oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Bu oyuncularım benim istediğim oyun profilini son haftalarda gayet başarılı yerine getiriyorlar. Diğer oyuncularım da hazır. Sarı kart sınırında olan oyuncularım var, onları dinlendirirsek yerine koyabileceğimiz oyuncularım da hazır.

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