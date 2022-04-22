Fenerbahçe'yi Beşiktaş derbisi öncesi bekleyen dev tehlike! 6 yıldız...

Teknik Direktör İsmail Kartal ile büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde büyük bir tehlike yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'de bazı oyuncular Gaziantep ve Beşiktaş maçları öncesinde alarm veriyor.
Sarı Kanarya'da Rize maçı öncesi Kim Min Jae, Serdar Aziz, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Osayi Samuel ve Luiz Gustavo kart sınırında...
Fenerbahçe savunmasının önemli isimleri Kim Min Jae, Serdar Aziz ve sağ kanat oyuncusu Osayi Samuel'in sınırda olması kritik maç öncesi İsmail Kartal'ı düşündürüyor.