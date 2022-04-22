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Fenerbahçe'yi Beşiktaş derbisi öncesi bekleyen dev tehlike! 6 yıldız...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlileri Çaykur Rizespor maçında önemli gelişmeler bekiyor. Rizespor maçının ardından Beşiktaş derbisine çıkacak Kanarya'da, 6 isim kart sınırında bulunuyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 16:33
Fenerbahçe'yi Beşiktaş derbisi öncesi bekleyen dev tehlike! 6 yıldız...

Teknik Direktör İsmail Kartal ile büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde büyük bir tehlike yaşanıyor... Sarı-Lacivertliler'de bazı oyuncular Gaziantep ve Beşiktaş maçları öncesinde alarm veriyor.

Fenerbahçe'yi Beşiktaş derbisi öncesi bekleyen dev tehlike! 6 yıldız...

Sarı Kanarya'da Rize maçı öncesi Kim Min Jae, Serdar Aziz, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Osayi Samuel ve Luiz Gustavo kart sınırında...

Fenerbahçe'yi Beşiktaş derbisi öncesi bekleyen dev tehlike! 6 yıldız...

Fenerbahçe savunmasının önemli isimleri Kim Min Jae, Serdar Aziz ve sağ kanat oyuncusu Osayi Samuel'in sınırda olması kritik maç öncesi İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

Fenerbahçe'yi Beşiktaş derbisi öncesi bekleyen dev tehlike! 6 yıldız...

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe savunmasının önemli isimleri Kim Min Jae, Serdar Aziz ve sağ kanat oyuncusu Osayi Samuel'in sınırda olması kritik maç öncesi İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

Fenerbahçe'yi Beşiktaş derbisi öncesi bekleyen dev tehlike! 6 yıldız...

Eğer Rize deplasmanında kart görmezler de Gaziantep maçında kart görürlerse Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekler. Fenerbahçe kritik Rizespor maçını kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isterken oyuncu anlamında da fire vermek istemiyor.
Fenerbahçe İsmail Kartal döneminde son 9 lig maçında 8 galibiyete imza attı... Sarı-Lacivertliler, Karadeniz'de 3 puana uzanarak galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyorlar.

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