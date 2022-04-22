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Fenerbahçe’de 2 ayrılık kapıda

Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de sezon sonu birçok isimle de yollar ayrılacak. Beklentilerin altında kalan Berisha ve 3.5 milyon euro kazanan Gustavo ile görüşülecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe’de 2 ayrılık kapıda

Sezon sonu 2 yabancı yolcu... Sezon başında Red Bull Salzburg'dan 5 milyon euro'ya alınan Mergim Berisha sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. 23 yaşındaki Alman futbolcu, sarı-lacivertlilerde 30 maça çıkarken 7 gol, 3 asistle oynadı. Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı olan Gustavo, bu sezon 23 maçta oynadı ve 1 gol, 1 asist yaptı. Formasını kaybeden Gustavo'ya ödenen 3.5 milyon euro'dan kurtulmak isteyen Kanarya, Brezilyalı futbolcuyla sezon sonu masaya oturacak. Alacaklarının bir kısmı ödenip gönderme yolu aranacak.

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