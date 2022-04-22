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Fenerbahçe Rizespor karşısında penaltı bekledi! Hakem beyaz noktayı gösterdi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Rossi'nin golüyle karşılaşmada 1-0'lık üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertli ekip ilk yarının son anlarında ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 21:26 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 21:58
Fenerbahçe Rizespor karşısında penaltı bekledi! Hakem beyaz noktayı gösterdi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı.

Karşılaşmanın henüz ilk saniyelerinde Bolasie gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Maçta Rossi'nin kaydettiği gol ile 1-0 öne geçen sarı-lacivertli ekip ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı itirazında bulundu.

Ceza sahası kenarından içeri çevrilen top Ronaldo'nun eline çarptı. Hakem Halil Umut Meler orta noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Serdar Dursun 45+3. dakikada atışı gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.

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