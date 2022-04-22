Fenerbahçe Rizespor karşısında penaltı bekledi! Hakem beyaz noktayı gösterdi

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı.
Karşılaşmanın henüz ilk saniyelerinde Bolasie gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.
Maçta Rossi'nin kaydettiği gol ile 1-0 öne geçen sarı-lacivertli ekip ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı itirazında bulundu.
Ceza sahası kenarından içeri çevrilen top Ronaldo'nun eline çarptı. Hakem Halil Umut Meler orta noktayı gösterdi.
Topun başına geçen Serdar Dursun 45+3. dakikada atışı gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.