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Fenerbahçe'de Cyle Larin operasyonu! İlk temas kuruldu

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmayan Cyle Larin'i gündemine aldı. Sarı-lacivertli yçneticiler, Kanadalı yıldızın menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Cyle Larin harekatı! İlk temas kuruldu

Henüz yeni teknik adam belli olmamasına rağmen transferin aksamaması için yönetim belirlenen isimler üzerinden görüşmelerini sürdürüyor. Aynı zamanda menajerler de birçok oyuncuyu kulübe tavsiye ediyor. Bunlardan biri de Beşiktaş ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Cyle Larin.

Fenerbahçe'de Cyle Larin harekatı! İlk temas kuruldu

Kanadalı oyuncunun, siyah-beyazlı idarecilerle görüşmeleri olumsuz ilerliyor. Menajeri oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi.

Fenerbahçe'de Cyle Larin harekatı! İlk temas kuruldu

Kartal'ın çifte kupa kazandığı sezonda müthiş bir kanat forvet performansı gösteren 27 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertliler yakın ilgi gösterdi. Larin bu yaz Beşiktaş'tan ayrılabilir ama İstanbul'da kalabilir.

Fenerbahçe'de Cyle Larin harekatı! İlk temas kuruldu

RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI
Kanarya, şartlarını öğrenmek için Cyle Larin'in menajeri ile ilk teması kurdu. Larin 2 milyon euro maaş, imza parası ve 3 yıllık sözleşme istedi.

Fenerbahçe'de Cyle Larin harekatı! İlk temas kuruldu

Maaşında indirime gitmesi durumunda sarı-lacivertli formayı giyme ihtimali bir hayli yüksek.

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