Fenerbahçe'de Cyle Larin operasyonu! İlk temas kuruldu

Henüz yeni teknik adam belli olmamasına rağmen transferin aksamaması için yönetim belirlenen isimler üzerinden görüşmelerini sürdürüyor. Aynı zamanda menajerler de birçok oyuncuyu kulübe tavsiye ediyor. Bunlardan biri de Beşiktaş ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Cyle Larin.
Kanadalı oyuncunun, siyah-beyazlı idarecilerle görüşmeleri olumsuz ilerliyor. Menajeri oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi.
Kartal'ın çifte kupa kazandığı sezonda müthiş bir kanat forvet performansı gösteren 27 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertliler yakın ilgi gösterdi. Larin bu yaz Beşiktaş'tan ayrılabilir ama İstanbul'da kalabilir.