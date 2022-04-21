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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae belirsizliği! Dünya Kupası'ndan sonra...

Fenerbahçe'de performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başaran Güney Koreli yıldız stoper Kim Min-Jae, gelecek sezon takımdan ayrılmayı düşünüyor. 2022 Dünya Kupası'nın ardından yoluna İngiltere Premier Lig'de devam etmek isteyen oyuncu için Fenerbahçe'nin hedefi ise serbest kalma bedelini yükseltmek için oyuncunun 1 yıl daha kalması. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 16:56
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae belirsizliği! Dünya Kupası'ndan sonra...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kim Min-Jae, ayrılmayı kafaya koydu. Akşam'da yer alan habere göre, Koreli oyuncu, Dünya Kupası'nda oynadıktan sonra Fenerbahçe'den ayrılmayı ve yoluna Premier Lig'de devam etmek istiyor. Fenerbahçe ise 23 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini yükseltmek için oyuncuyla uzlaşmak için girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae belirsizliği! Dünya Kupası'ndan sonra...

KIM MIN-JAE PREMIER LİG YOLUNDA

Kim Min-Jae, Dünya Kupası sonrası İngiltere Premier Lig'e gitmek istiyor. Tottenham, Everton ve Newcastle oyuncuya talip olan kulüpler. Ayrıca başarılı stopere Napoli ve Lazio'yla birlikte birçok Avrupa kulübü teklif yapmış durumda.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae belirsizliği! Dünya Kupası'ndan sonra...

FENERBAHÇE İLE KRİZ YAŞANABİLİR

Fenerbahçe'nin 23 milyon Euro'dan daha fazla bonservis kazanma isteği, satışın gecikmesine yol açabilir. Kim Min-Jae ise transferine engel olacağı düşüncesiyle Fenerbahçe'nin bu planına sıcak bakmadığı, bunun küçük çaplı bir krize neden olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae belirsizliği! Dünya Kupası'ndan sonra...

PERFORMANSIYLA PARMAK ISIRTIYOR

Kim Min-Jae bu sezon gösterdiği performansla büyük alkış topluyor. Sezona Tisserand ve Szalai ile partner olarak başlayan ve şu an Serdar Aziz ile oynayan Koreli oyuncu, performansını sürekli yükselterek oynamaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae belirsizliği! Dünya Kupası'ndan sonra...

Kim Min-Jae bu sezon ligde 30 maçta toplamda ise 39 maçta forma giydi.

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