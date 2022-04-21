Fenerbahçe'de Kim Min-Jae belirsizliği! Dünya Kupası'ndan sonra...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kim Min-Jae, ayrılmayı kafaya koydu. Akşam'da yer alan habere göre, Koreli oyuncu, Dünya Kupası'nda oynadıktan sonra Fenerbahçe'den ayrılmayı ve yoluna Premier Lig'de devam etmek istiyor. Fenerbahçe ise 23 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini yükseltmek için oyuncuyla uzlaşmak için girişimlerini sürdürüyor.

KIM MIN-JAE PREMIER LİG YOLUNDA Kim Min-Jae, Dünya Kupası sonrası İngiltere Premier Lig'e gitmek istiyor. Tottenham, Everton ve Newcastle oyuncuya talip olan kulüpler. Ayrıca başarılı stopere Napoli ve Lazio'yla birlikte birçok Avrupa kulübü teklif yapmış durumda.