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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 2 eksik! 6 isim sınırda

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu kritik mücadele öncesi iki ismin sakatlığı bulunurken 6 oyuncu da sarı kart ceza sınırında. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 13:54 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:10
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 2 eksik! 6 isim sınırda

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak haftanın açılış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 2 eksik! 6 isim sınırda

Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan Fenerbahçe, haftaya 62 puanla ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 2 eksik! 6 isim sınırda

Süper Lig'de 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Çaykur Rizespor ise averajla 18. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe, 4-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 2 eksik! 6 isim sınırda

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 2 futbolcu, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas ile Attila Szalai, sakatlıkları gerekçesiyle yarın sahada olamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 2 eksik! 6 isim sınırda

Kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'nin ise Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görev alması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 2 eksik! 6 isim sınırda

6 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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