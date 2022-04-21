FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesi 2 eksik! 6 isim sınırda

Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo, Kim Min-jae, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.