Vedat Muriqi için Lazio'dan transfer kararı! Gelecek sezon...

SATIŞA SOĞUK DEĞİLLER

Bununla beraber Lazio, Haziran 2022'de Napoli ile sözleşmesi sona erecek Mertens'i istiyor. Vedat Muriqi'nin yıllık 2.2 milyon euro almasından dolayı, Mertens transferi sonrası Muriqi'nin satışına sıcak bakılabileceği ifade ediliyor. Öte yandan İtalyan temsilcisinin istediği rakam, Fenerbahçe'ye ödenen rakam kadar yüksek olmayacak.