Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi için Lazio'dan transfer kararı! Gelecek sezon...

Vedat Muriqi için Lazio'dan transfer kararı! Gelecek sezon...

İspanya La Liga ekibi Real Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi'nin adı bir süredir Türk takımlarıyla anılmaya başlanmıştı. Kosovalı yıldızın, eski takımı Fenerbahçe ile beraber Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddiaları günden güne çoğalırken, İtalyan basınından Vedat Muriqi hakkında flaş bir gelişme okuyuculara aktarıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 15:11 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 15:15
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Vedat Muriqi için Lazio'dan transfer kararı! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, İspanya'da attığı gollerle gündem olmaya devam ediyor. Kosovalı yıldız son olarak, Real Mallorca formasıyla Alaves ağlarını sarsmış ve takımının 2-1'lik galibiyetinde büyük rol oynadı.

Vedat Muriqi için Lazio'dan transfer kararı! Gelecek sezon...

Bununla beraber Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın forvet ihtiyacından dolayı sürekli Türkiye'de transfer gündemine gelen Vedat Muriqi için, İtalya'da önemli bir gelişmeye yer verildi.

Vedat Muriqi için Lazio'dan transfer kararı! Gelecek sezon...

MURIQI LAZIO'DA KALABİLİR
Real Mallorca'da kiralık forma giyen Muriqi, attığı goller sonrası bonservisini elinde bulunduran Lazio'nun iştahını kabarttı. İtalyan medyası, Muriqi'nin gelecek sezon Lazio'da kalabileceğini ifade etti.

Vedat Muriqi için Lazio'dan transfer kararı! Gelecek sezon...

SATIŞA SOĞUK DEĞİLLER
Bununla beraber Lazio, Haziran 2022'de Napoli ile sözleşmesi sona erecek Mertens'i istiyor. Vedat Muriqi'nin yıllık 2.2 milyon euro almasından dolayı, Mertens transferi sonrası Muriqi'nin satışına sıcak bakılabileceği ifade ediliyor. Öte yandan İtalyan temsilcisinin istediği rakam, Fenerbahçe'ye ödenen rakam kadar yüksek olmayacak.

Vedat Muriqi için Lazio'dan transfer kararı! Gelecek sezon...

Vedat Muriqi, bu sezon toplamda 27 müsabakada rol oynarken 3 gol 2 asist üretmişti.

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