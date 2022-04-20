Vedat Muriqi için Lazio'dan transfer kararı! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, İspanya'da attığı gollerle gündem olmaya devam ediyor. Kosovalı yıldız son olarak, Real Mallorca formasıyla Alaves ağlarını sarsmış ve takımının 2-1'lik galibiyetinde büyük rol oynadı.
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, İspanya'da attığı gollerle gündem olmaya devam ediyor. Kosovalı yıldız son olarak, Real Mallorca formasıyla Alaves ağlarını sarsmış ve takımının 2-1'lik galibiyetinde büyük rol oynadı.
Bununla beraber Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın forvet ihtiyacından dolayı sürekli Türkiye'de transfer gündemine gelen Vedat Muriqi için, İtalya'da önemli bir gelişmeye yer verildi.
MURIQI LAZIO'DA KALABİLİR
Real Mallorca'da kiralık forma giyen Muriqi, attığı goller sonrası bonservisini elinde bulunduran Lazio'nun iştahını kabarttı. İtalyan medyası, Muriqi'nin gelecek sezon Lazio'da kalabileceğini ifade etti.
SATIŞA SOĞUK DEĞİLLER
Bununla beraber Lazio, Haziran 2022'de Napoli ile sözleşmesi sona erecek Mertens'i istiyor. Vedat Muriqi'nin yıllık 2.2 milyon euro almasından dolayı, Mertens transferi sonrası Muriqi'nin satışına sıcak bakılabileceği ifade ediliyor. Öte yandan İtalyan temsilcisinin istediği rakam, Fenerbahçe'ye ödenen rakam kadar yüksek olmayacak.
Vedat Muriqi, bu sezon toplamda 27 müsabakada rol oynarken 3 gol 2 asist üretmişti.