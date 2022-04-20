TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den süper liste! İşte gündemdeki 11 isim

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettirirken yürütülen çalışmalarda Süper Lig'den çok sayıda ismin yer aldığı bildirildi.

Sarı-Lacivertli kurmaylar Süper Lig'den 8'i yerli, 3'ü yabancı olmak üzere 11 futbolcuyu gündemine aldığı ve bu futbolcuların menajerleri ve kulüpleri ile temasa geçtikleri öğrenildi.