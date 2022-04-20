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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den süper liste! İşte gündemdeki 11 isim

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu en iyi şekilde tamamlamak isteyen Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon kadrosu için yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe Süper Lig'den 11 futbolcuyu gündemine aldı. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da transferlerin ağırlığı Türkiye'den olacak. İşte o isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den süper liste! İşte gündemdeki 11 isim

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle devam ettirirken yürütülen çalışmalarda Süper Lig'den çok sayıda ismin yer aldığı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den süper liste! İşte gündemdeki 11 isim

Sarı-Lacivertli kurmaylar Süper Lig'den 8'i yerli, 3'ü yabancı olmak üzere 11 futbolcuyu gündemine aldığı ve bu futbolcuların menajerleri ve kulüpleri ile temasa geçtikleri öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den süper liste! İşte gündemdeki 11 isim

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçeli kurmayların bu oyuncuların en az kaçını kadrosuna katmayı hedeflediği ise şu an yönetimin bilgisi dahilinde.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den süper liste! İşte gündemdeki 11 isim

İŞTE O İSİMLER:

VARGAS (Adana Demirspor)

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den süper liste! İşte gündemdeki 11 isim

SAMET AKAYDIN (Adana Demirspor)

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den süper liste! İşte gündemdeki 11 isim

KAZIMCAN KARATAŞ (Altay)

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den süper liste! İşte gündemdeki 11 isim

EREN ELMALI (Kasımpaşa)

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den süper liste! İşte gündemdeki 11 isim

MULEKA (Kasımpaşa)

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den süper liste! İşte gündemdeki 11 isim

DOĞUCAN HASPOLAT (Kasımpaşa)

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den süper liste! İşte gündemdeki 11 isim

OĞUZ AYDIN (Alanya)

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den süper liste! İşte gündemdeki 11 isim

DOĞUKAN SİNİK (Antalya)

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den süper liste! İşte gündemdeki 11 isim

BÜNYAMIN BALCI (Antalya)

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