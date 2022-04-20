TRANSFER HABERİ - Menajeri yeşil ışık yaktı! Fenerbahçe Ben Breton Diaz'ı istiyor

Uzun süredir forvet bölgesinden beklenen gol katkısını alamayan ve yeni sezonda bu sorunu çözmek isteyen Sarı-Lacivertliler çok sayıda ismi listesine alırken, gündeme sürpriz bir yıldızın de girdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin gündemindeki son ismin Ben Brereton Diaz olduğu belirlendi. Takvim'in haberine göre Şilili forvetin ismi, Ferdi Kadıoğlu'nun yeni sözleşme görüşmeleri sırasında masaya geldi.
Ferdi gibi Wasserman menajerlik şirketinin futbolcusu olan 23 yaşındaki Diaz, İngiltere Championship takımlarından Blackburn Rovers'ta forma giyiyor.