TRANSFER HABERİ - Menajeri yeşil ışık yaktı! Fenerbahçe Ben Breton Diaz'ı istiyor

Bu sezon 36 maçta attığı 21 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Diaz'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Sözleşmede 1 yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu ancak genç yıldızın Blackburn'un Premier Lig'e yükselememesi halinde takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Blackburn şu anda 63 puanda 8. sırada ve play-off hattının 3 puan gerisinde yer alıyor.

Wasserman menajerlik şirketinin yetkililerinin Ben Brereton Diaz'ın takımdan ayrılma kararı alması halinde Fenerbahçe'yle masaya oturmaya hazır oldukları iddialar arasında. Ancak Diaz'a İngiltere ve İspanya'dan çok sayıda talibin olduğu da öğrenildi.