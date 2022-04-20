Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Menajeri yeşil ışık yaktı! Fenerbahçe Ben Breton Diaz'ı istiyor

TRANSFER HABERİ - Menajeri yeşil ışık yaktı! Fenerbahçe Ben Breton Diaz'ı istiyor

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer çalışmalarını hızlandıran ekiplerden Fenerbahçe, özellikle gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Birçok isimle temas halinde olduğu bilinen Sarı-Lacivertli ekip flaş bir oyuncuyu gündemine aldı. Buna göre Fenerbahçeli kurmaylar Şilili golcü Ben Brenton ile ilgileniyor. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 15:46
TRANSFER HABERİ - Menajeri yeşil ışık yaktı! Fenerbahçe Ben Breton Diaz'ı istiyor

Uzun süredir forvet bölgesinden beklenen gol katkısını alamayan ve yeni sezonda bu sorunu çözmek isteyen Sarı-Lacivertliler çok sayıda ismi listesine alırken, gündeme sürpriz bir yıldızın de girdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Menajeri yeşil ışık yaktı! Fenerbahçe Ben Breton Diaz'ı istiyor

Fenerbahçe'nin gündemindeki son ismin Ben Brereton Diaz olduğu belirlendi. Takvim'in haberine göre Şilili forvetin ismi, Ferdi Kadıoğlu'nun yeni sözleşme görüşmeleri sırasında masaya geldi.

TRANSFER HABERİ - Menajeri yeşil ışık yaktı! Fenerbahçe Ben Breton Diaz'ı istiyor

Ferdi gibi Wasserman menajerlik şirketinin futbolcusu olan 23 yaşındaki Diaz, İngiltere Championship takımlarından Blackburn Rovers'ta forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ - Menajeri yeşil ışık yaktı! Fenerbahçe Ben Breton Diaz'ı istiyor

Bu sezon 36 maçta attığı 21 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Diaz'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TRANSFER HABERİ - Menajeri yeşil ışık yaktı! Fenerbahçe Ben Breton Diaz'ı istiyor

Sözleşmede 1 yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu ancak genç yıldızın Blackburn'un Premier Lig'e yükselememesi halinde takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Blackburn şu anda 63 puanda 8. sırada ve play-off hattının 3 puan gerisinde yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Menajeri yeşil ışık yaktı! Fenerbahçe Ben Breton Diaz'ı istiyor

Wasserman menajerlik şirketinin yetkililerinin Ben Brereton Diaz'ın takımdan ayrılma kararı alması halinde Fenerbahçe'yle masaya oturmaya hazır oldukları iddialar arasında. Ancak Diaz'a İngiltere ve İspanya'dan çok sayıda talibin olduğu da öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Menajeri yeşil ışık yaktı! Fenerbahçe Ben Breton Diaz'ı istiyor

2019 yılında 8,3 milyon Euro karşılığında Nottingham Forest'tan Blackburn'e transfer olan Şilili futbolcu, Mitrovic ve Solanke'nin ardından Championship'te gol krallığında üçüncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe yönetiminin Breraton Diaz konusunda nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu.

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