ÖZEL | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Halil Akbunar için Göztepeli yönetici konuştu! Satılacak mı?

HALİL AKBUNAR SATILACAK MI?

Geçirdiğimiz bu zor günlerde transfer konuşmak pek doğru değil. Halil değerli ve yetenekli bir futbolcu. Bize çok şey kattı. Şunu söyleyebilirim, kulüp transfer konusunda önceliği 'olası yeni sahibine' bırakacak. Şu anda yönetimimizin Halil'i satması doğru bir girişim olmaz. Yeni gelecek yönetimin Halil'e dair nasıl bir karar vereceğini bilmiyoruz ancak kulübün satış işlemlerinin gerçekleşmemesi halinde, transfer için değerlendirmelere başlayabilriz. Satış işlemlerinin 1-2 hafta içinde netleşeceğini düşünüyoruz. Şu an için kulübümüze Halil için iletilen resmi bir teklif yok."