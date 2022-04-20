Haberler Fenerbahçe ÖZEL | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Halil Akbunar için Göztepeli yönetici konuştu! Satılacak mı?

ÖZEL | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Halil Akbunar için Göztepeli yönetici konuştu! Satılacak mı?

Göztepe'te gösterdiği performansla A Milli Takım aday kadrosuna kadar yükselen Halil Akbunar'ın, geleceği merak konusu olurken, İzmir temsilcisinin yönetiminden önemli bir isim, Fotomac.com.tr editörlerinden Ömer Aykut Özaşkın'a konuştu. Göztepe'nin ligdeki durumundan, kulüp satışına, Mehmet Sepil'in kulübün başında olup olmayacağına dek önemli sözler sarf etti. İşte o röportaj...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 12:19 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 12:21
ÖZEL | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Halil Akbunar için Göztepeli yönetici konuştu! Satılacak mı?

Yıllardır adı sıkça İstanbul kulüpleriyle anılan Halil Akbunar'ın geleceği merak konusu olurken, Göztepe'den önemli bir isim, yıldız futbolcunun transferine dair konuştu.

ÖZEL | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Halil Akbunar için Göztepeli yönetici konuştu! Satılacak mı?

Özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferi için sıkça nabız yokladığı bilinen Halil Akbunar'ın transferi ile beraber kulübün satış durumu ve Mehmet Sepil'in ayrılığına dair detaylı bilgiler, İzmir ekibinden önemli bir isim tarafından Fotomac.com.tr editörü Ömer Aykut Özaşkın'a aktarıldı. İşte o röportaj...

ÖZEL | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Halil Akbunar için Göztepeli yönetici konuştu! Satılacak mı?

"Ligde istemediğimiz bir durumdayız, bu sezon çok şanssızlık yaşadık ancak Süper Lig'de kalmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Ligin bitimine az bir süre kaldı, oyuncu grubumuz ile yarışa devam ediyoruz.

ÖZEL | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Halil Akbunar için Göztepeli yönetici konuştu! Satılacak mı?

SATIŞ GERÇEKLEŞECEK Mİ?
Şu anda yönetim, satış işlemleri için görüşmelerini sürdürüyor. Yeterli mali şartlar sağlandığı taktirde, satış gerçekleşebilir. Elbette birinci gündemimiz ligde kalmak ancak bu meseleye dair de görüşmelerimiz sürüyor.

ÖZEL | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Halil Akbunar için Göztepeli yönetici konuştu! Satılacak mı?

ABRAMOVICH MESELESİ...
Abramovich veya başka biri, net bilgi veremiyorum. Yönetimimiz görüşmelere devam ediyor.

ÖZEL | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Halil Akbunar için Göztepeli yönetici konuştu! Satılacak mı?

MEHMET SEPİL KALABİLİR!
Kulübün satış işlemlerinin gerçekleşmemesi halinde Mehmet Sepil görevine devam edebilir. Göztepe sahipsiz kalmaz, başkan geri dönebilir.

ÖZEL | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Halil Akbunar için Göztepeli yönetici konuştu! Satılacak mı?

HALİL AKBUNAR SATILACAK MI?
Geçirdiğimiz bu zor günlerde transfer konuşmak pek doğru değil. Halil değerli ve yetenekli bir futbolcu. Bize çok şey kattı. Şunu söyleyebilirim, kulüp transfer konusunda önceliği 'olası yeni sahibine' bırakacak. Şu anda yönetimimizin Halil'i satması doğru bir girişim olmaz. Yeni gelecek yönetimin Halil'e dair nasıl bir karar vereceğini bilmiyoruz ancak kulübün satış işlemlerinin gerçekleşmemesi halinde, transfer için değerlendirmelere başlayabilriz. Satış işlemlerinin 1-2 hafta içinde netleşeceğini düşünüyoruz. Şu an için kulübümüze Halil için iletilen resmi bir teklif yok."

ÖZEL | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Halil Akbunar için Göztepeli yönetici konuştu! Satılacak mı?

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'NİN RADARINDA
Göztepe yönetimi tarafından bir takım adı verilmezken, çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Halil Akbunar'a ilgisinin sürdüğü ifade ediliyor. İstanbul devlerinin, Göztepe'nin satışının ardından transfer için düğmeye basacağı gelen iddialar arasında.

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