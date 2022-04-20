ÖZEL | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer hedefi Halil Akbunar için Göztepeli yönetici konuştu! Satılacak mı?

Yıllardır adı sıkça İstanbul kulüpleriyle anılan Halil Akbunar'ın geleceği merak konusu olurken, Göztepe'den önemli bir isim, yıldız futbolcunun transferine dair konuştu.
Özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferi için sıkça nabız yokladığı bilinen Halil Akbunar'ın transferi ile beraber kulübün satış durumu ve Mehmet Sepil'in ayrılığına dair detaylı bilgiler, İzmir ekibinden önemli bir isim tarafından Fotomac.com.tr editörü Ömer Aykut Özaşkın'a aktarıldı. İşte o röportaj...
"Ligde istemediğimiz bir durumdayız, bu sezon çok şanssızlık yaşadık ancak Süper Lig'de kalmak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Ligin bitimine az bir süre kaldı, oyuncu grubumuz ile yarışa devam ediyoruz.