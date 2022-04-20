Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Vitor Pereira’ya büyük fark!

İsmail Kartal'dan Vitor Pereira’ya büyük fark!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine göreve getirilen İsmail Kartal, selefine büyük fark attı. Deneyimli teknik adam, Portekizli çalıştırıcıyı ofansif kategorilerin 13'ünde de geride bırakmayı başardı. İşte o istatistik...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
İsmail Kartal'dan Vitor Pereira’ya büyük fark!

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Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezon takımı teslim edeceği teknik adamı ararken diğer taraftan herkes İsmail Kartal'ın başarısını konuşuyor. Camiada herkes "Keşke İsmail hoca daha önce gelseydi, biz de o zaman şampiyonluk yarışında Trabzonspor'dan bu kadar uzak kalmazdık" ifadelerini kullanıyor. Usta hoca, Kanarya'yı Şampiyonlar Ligi potasına sokarken, takımı devraldığı Vitor Pereira'yı da ofansif kategorilerin tamamında solladı. Kartal'ın Fenerbahçe'si 13 kategorinin hepsinde Vitor'un takımını geçmeyi başardı.
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