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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef Shakhtar Donetsk'in genç yıldızı Lassina Traore!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, dostluk maçında karşılaştığı Shakhtar Donetsk'in genç futbolcusu Lassina Traore için nabız yokluyor. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 09:04
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef Shakhtar Donetsk'in genç yıldızı Lassina Traore!

Gelecek sezon yapılanması için geniş çaplı bir araştırma yapan Fenerbahçe, rotasını savaş nedeniyle sıkıntı yaşanan Ukrayna'ya kırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef Shakhtar Donetsk'in genç yıldızı Lassina Traore!

Sabah'ta yer alan habere göre hazırlık maçında karşılaşılan Shakhtar Donetsk'e geçtiğimiz yaz transfer edilen Burkina Fasolu golcü Lassina Traore'nin şartları soruldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef Shakhtar Donetsk'in genç yıldızı Lassina Traore!

21 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılma durumu olması halinde Ukrayna ekibinden masaya oturma sözü alındı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef Shakhtar Donetsk'in genç yıldızı Lassina Traore!

Ukrayna Ligi'nin oynanmaması durumunda oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi gündemde...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef Shakhtar Donetsk'in genç yıldızı Lassina Traore!

Lassina Traore, geçtiğimiz yaz Hollanda ekibi Ajax'tan 10 milyon euro bedelle Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de yeni hedef Shakhtar Donetsk'in genç yıldızı Lassina Traore!

Sezona harika bir başlangıç yapmış ancak yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı.

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