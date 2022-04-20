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FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'nun son talibi Porto oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe formasıyla bu sezon başarılı bir grafik çizen Miguel Crespo, Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Portekizli orta saha oyuncusunun son talibi ise Porto oldu. İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam ve detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 11:02
FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'nun son talibi Porto oldu!

Fenerbahçe'de harika bir sezon geçiren Miguel Crespo'nun talipleri günden güne artıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'nun son talibi Porto oldu!

Takvim'de yer alan habere göre başta Atletico Madrid olmak üzere birçok kulübün gündeminde olan Crespo'yu Portekiz kulübü Porto'nun da istediği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'nun son talibi Porto oldu!

Ancak Fenerbahçe yönetimi de tedbirini şimdiden alıyor. Crespo'nun talipleri arttıkça sarı-lacivertli yönetim Portekizli orta saha oyuncusunun fiyatını da artırıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'nun son talibi Porto oldu!

Fenerbahçe yönetiminin Crespo için 15 milyon euro bonservis bedeli istediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'nun son talibi Porto oldu!

25 yaşındaki orta saha bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'nun son talibi Porto oldu!

MIGUEL CRESPO KİMDİR?

Tam adı Miguel Crespo da Silva olan futbolcu 11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'nun son talibi Porto oldu!

Luciano de Sousa, Porto, Artur Rego, AD Barrselas ve Feirense altyapılarında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Merelinense ve Braga B takımlarında forma giydikten sonra 2019 yılında Estoril Praia takımına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'nun son talibi Porto oldu!

Asıl mevkisi merkez orta saha olan 1.83 boyundaki futbolcu, 10 numara ve orta sahanın solunda da oynabiliyor.

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