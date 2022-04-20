FENERBAHÇE HABERLERİ - Miguel Crespo'nun son talibi Porto oldu!

Fenerbahçe'de harika bir sezon geçiren Miguel Crespo'nun talipleri günden güne artıyor.
Fenerbahçe'de harika bir sezon geçiren Miguel Crespo'nun talipleri günden güne artıyor.
Takvim'de yer alan habere göre başta Atletico Madrid olmak üzere birçok kulübün gündeminde olan Crespo'yu Portekiz kulübü Porto'nun da istediği ortaya çıktı.
Ancak Fenerbahçe yönetimi de tedbirini şimdiden alıyor. Crespo'nun talipleri arttıkça sarı-lacivertli yönetim Portekizli orta saha oyuncusunun fiyatını da artırıyor.
Fenerbahçe yönetiminin Crespo için 15 milyon euro bonservis bedeli istediği ifade ediliyor.
25 yaşındaki orta saha bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
MIGUEL CRESPO KİMDİR?
Tam adı Miguel Crespo da Silva olan futbolcu 11 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi.
Luciano de Sousa, Porto, Artur Rego, AD Barrselas ve Feirense altyapılarında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Merelinense ve Braga B takımlarında forma giydikten sonra 2019 yılında Estoril Praia takımına transfer oldu.
Asıl mevkisi merkez orta saha olan 1.83 boyundaki futbolcu, 10 numara ve orta sahanın solunda da oynabiliyor.