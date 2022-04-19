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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Osayi Samuel müjdesi!

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimlerin yanında yolların ayrılacağı isimlerle alakalı da yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu isimlerden biri de son haftalarda gösterdiği performansla göz dolduran Osayi Samuel... Alınan bilgiye göre; Nijeryalı futbolcu Göztepe maçında birçok İngiliz ekibinin radarına girdi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Osayi Samuel müjdesi!

Fenerbahçe'nin ligdeki yükselişi sürerken, performansı artan oyuncularla ilgili transfer dedikodularının da ardı arkası kesilmiyor. Kim Min-Jae, Crespo, Arda Güler ve Szalai gibi isimler için ünlü takımların scoutları Kadıköy yollarını aşındırırken, Bright Osayi- Samuel de yükselen formuyla radara girdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Osayi Samuel müjdesi!

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon devre arasında Queens Park Rangers takımından transfer olan kanat oyuncusu, ülkesinde dikkat çekmeye başladı. Sabah'ın derlediği habere göre İngiliz futbolcunun son Göztepe maçında da Premier Lig ekipleri adına çalışan scoutlar tarafından izlendiği öğrenildi.


TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Osayi Samuel müjdesi!

Osayi-Samuel'in özellikle sağ bekte artan performansı oyuncunun piyasasını oluşturdu. Atletik özellikleri ile öne çıkan 24 yaşındaki futbolcu, devamlılığıyla da tam not aldı. Takip altında olmasına rağmen Fenerbahçe'ye henüz oyuncuyla ilgili bir teklif gelmedi.


TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Osayi Samuel müjdesi!

Ancak başka isimler beklenirken sürpriz şekilde Bright sarı-lacivertlilerden ilk satılacak isim olabilir. Pereira döneminde kanat beke dönüştürülen oyuncu, İsmail Kartal döneminde çoğunlukla sağ bekte kullanıldı. İngiliz kanat oyuncusu, 13 maçlık İsmail Kartal döneminde, ligdeki maçların tamamında 11 oynayan tek isim olma özelliği taşıyor.

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