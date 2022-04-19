SPOR HABERİ - İsmail Kartal mı? Jorge Jesus mu? Fenerbahçe'de son 2 aday!

Sarı-lacivertliler sezon ortasında Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Yerine gelen İsmail Kartal'ın müthiş performansı kafa karıştırdı. Yönetimin 'geçici hoca' olarak düşündüğü Kartal takımı adeta uçurdu.
Süper Lig'de 2'nci sıraya yerleştirdi, Devler Ligi bileti için avantajlı konuma getirdi. Bu sırada temaslarını sürdüren başkan Ali Koç ise 1 numaralı adayı olan Joachim Löw'ü imza aşamasna getiremedi. Alman çalıştırıcı astronomik bir bütçe istedi. Pazarlıklar durma aşamasına kadar geldi.
PORTEKİZ SEFERİ
Takımın başına marka bir isim getirmek isteyen Ali Koç, bu gelişme üzerine rotasını Jorge Jesus'a kırdı. Portekiz'de deneyimli çalıştırıcı ile son bir görüşme daha yapılacak.