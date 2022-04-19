SPOR HABERİ - İsmail Kartal mı? Jorge Jesus mu? Fenerbahçe'de son 2 aday!

Ardından da sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç son kararını verecek. Hoca tercihlerinde artık hata yapmak istemeyen Koç ya Portekizli Jorge Jesus'u kulübeye oturtacak ya da takımı şahlandıran İsmail Kartal ile devam diyecek. Yeni sezonu etkilememesi için Koç'un bu kararını kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.