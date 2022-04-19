Haberler Fenerbahçe SPOR HABERİ - İsmail Kartal mı? Jorge Jesus mu? Fenerbahçe'de son 2 aday!

SPOR HABERİ - İsmail Kartal mı? Jorge Jesus mu? Fenerbahçe'de son 2 aday!

Spor haberi... Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe'de teknik direktör konusu belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç'un liste başı hoca adayı olan Löw'ün talepleri bitmek bilmezken Koç, Jorge Jesus ile son bir görüşme yapacak ve kararını açıklayacak. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 06:50
SPOR HABERİ - İsmail Kartal mı? Jorge Jesus mu? Fenerbahçe'de son 2 aday!

Sarı-lacivertliler sezon ortasında Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Yerine gelen İsmail Kartal'ın müthiş performansı kafa karıştırdı. Yönetimin 'geçici hoca' olarak düşündüğü Kartal takımı adeta uçurdu.

SPOR HABERİ - İsmail Kartal mı? Jorge Jesus mu? Fenerbahçe'de son 2 aday!

Süper Lig'de 2'nci sıraya yerleştirdi, Devler Ligi bileti için avantajlı konuma getirdi. Bu sırada temaslarını sürdüren başkan Ali Koç ise 1 numaralı adayı olan Joachim Löw'ü imza aşamasna getiremedi. Alman çalıştırıcı astronomik bir bütçe istedi. Pazarlıklar durma aşamasına kadar geldi.

SPOR HABERİ - İsmail Kartal mı? Jorge Jesus mu? Fenerbahçe'de son 2 aday!

PORTEKİZ SEFERİ
Takımın başına marka bir isim getirmek isteyen Ali Koç, bu gelişme üzerine rotasını Jorge Jesus'a kırdı. Portekiz'de deneyimli çalıştırıcı ile son bir görüşme daha yapılacak.

SPOR HABERİ - İsmail Kartal mı? Jorge Jesus mu? Fenerbahçe'de son 2 aday!

Ardından da sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç son kararını verecek. Hoca tercihlerinde artık hata yapmak istemeyen Koç ya Portekizli Jorge Jesus'u kulübeye oturtacak ya da takımı şahlandıran İsmail Kartal ile devam diyecek. Yeni sezonu etkilememesi için Koç'un bu kararını kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

SPOR HABERİ - İsmail Kartal mı? Jorge Jesus mu? Fenerbahçe'de son 2 aday!

ORTALAMASI 2.31
İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında 13 lig maçına çıkt. 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Sadece 1 mağlubiyet gördü. Yakaladığı 2.31 ortalama ile şu anda ligin en iyisi.

SPOR HABERİ - İsmail Kartal mı? Jorge Jesus mu? Fenerbahçe'de son 2 aday!

Avrupa'da da M.City'den Pep Guardiola, Liverpool'dan Jürgen Klopp gibi dünyaca ünlü teknik adamlarla yarışıyor.

SPOR HABERİ - İsmail Kartal mı? Jorge Jesus mu? Fenerbahçe'de son 2 aday!

7 MİLYON € İSTEDİ
Kanarya'nın görüşmelerini sürdürdüğü hoca adaylarından Jorge Jesus'un kendisi ve teknik ekibi için istediği rakam ortaya çıktı.

SPOR HABERİ - İsmail Kartal mı? Jorge Jesus mu? Fenerbahçe'de son 2 aday!

67 yaşındaki çalıştırıcının tüm teknik heyet için toplamda 7 milyon euro istediği kaydedildi. Ali Koç, Jorge Jesus ismi üzerinde özellikle duruyor. Usta hoca kariyeri boyunca tam 16 kupa kazandı.

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