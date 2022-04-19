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SPOR HABERİ - Fenerbahçe'den Ozan Tufan’a şartlı evet! "Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor..."

Spor haberi... Takımdan ayrılmak isteyen Ozan Tufan yönetimden yardım istedi. Sarı-Lacivertli kurmaylar Ozan’a “Yurt dışından bir kulüp bulursan yardımcı oluruz. Ancak Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’da oynamana izin vermeyiz” cevabını verdi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 06:50
SPOR HABERİ - Fenerbahçe'den Ozan Tufan’a şartlı evet! "Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor..."

Fenerbahçe'de sürpriz bir kararla kaptan Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Sarı-Lacivertli yönetimden kendisine bonservis konusunda yardımcı olunmasını talep etti. Fenerbahçe ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuya Sarı-Lacivertli kurmayların cevabı net oldu. Takvim'in haberine göre; Fener yönetimi, Ozan'a "Yurt dışından bir kulüp kulüp bulursan yardımcı oluruz. Ancak Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamana izin vermeyiz" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından Ozan Tufan'ın menajerinin ağırlığı yurt dışı takımlarına verme kararı aldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'dan ne kadar bir bonservis beklentisinin olduğu ise net değil. Ancak kulübe yakın bazı kaynaklar yönetimin en az 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis talep edeceğini ifade ediyorlar.

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