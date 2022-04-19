Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı öncesi savaş mağduru Alisa tişörtüyle çıkacak

Fenerbahçe, "Barış için futbol" dedi ve Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla bir hazırlık maçı yapmayı kabul etti.

Maç öncesi oldukça duygusal anlar yaşanması beklenirken, Ukrayna temsilcisi, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri operasyonun çocuklar üzerindeki etkisini gösterme amaçlı bir tişörtle sahaya çıkma kararı aldı.

BOMBA SIĞINAĞINDA BULUNDU!

Edinilen bilgilere göre, Shakhtar Donetsk futbolcularının üzerinde olacak tişörtün baskısındaki Alisa (4 yaşında), Rusya'nın saldırısından bu yana, Mariupol'deki bomba sığınağında yaşıyor.

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri operasyon nedeniyle 205 çocuğun hayata gözlerini yumduğu, Alisa gibi binlerce çocuğun da evine geri dönmek istediği, savaşın yerine barışın gelmesinin gerektiği aktarıldı.