Rakip Shakhtar sahne gençlerin!

Gün barış günü... Fenerbahçe, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan ayrılan Shakhtar Donetsk takımını bugün saat 17.00'de Ülker Stadı'nda ağırlayacak. "Barış için futbol" sloganıyla iki takımın oyuncuları tüm dünyaya dostluk mesajları gönderecek. Sarı-lacivertli kulüp de geliri Ukrayna'daki savaştan mağdur olan çocuklara verilecek maç için taraftarları stada davet etti. İsmail Kartal da bu mücadelede genç isimleri sahaya sürecek. Arda Güler, İsak Vural, Jin-Ho ho, Emir Ortakaya gibi futbolcular bugün şans bulacak. Maçı TV8 naklen ekranlara taşıyacak.

FORMA BULACAK BAZI İSİMLER

Arda Güler (17), İsak Vural (15), Jin-Ho jo (18), Emir Ortakaya (17)