Haberler Fenerbahçe İsak Vural Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor! Shakhtar Donetsk maçında...

İsak Vural Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor! Shakhtar Donetsk maçında...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, barış için futbol konseptiyle oynanacak maçta, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta İsmail Kartal tarafından görevlendirilmesi beklenen 15 yaşındaki İsak Vural da, maçta oynaması halinde tarihe geçecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 12:23
İsak Vural Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor! Shakhtar Donetsk maçında...

Son olarak Ülker Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelen ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile 'barış için futbol' konseptiyle hazırlık maçı yapacak.

İsak Vural Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor! Shakhtar Donetsk maçında...

Bu maçta forma giymesi beklenen İsak Vural da, sarı lacivertlilerin tarihine geçmeye hazırlanıyor.

İsak Vural Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor! Shakhtar Donetsk maçında...

Son olarak altyapısından çıkardığı Arda Güler gibi süper bir yetenek ile beraber İsak Vural'ın da futbol piyasasında yer edinmesini isteyen Kanarya, 15 yaşındaki yetenekli ismi tarihe geçirmeye hazırlanıyor.

İsak Vural Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor! Shakhtar Donetsk maçında...

ISAK İLK OLACAK
Buna göre İsak Vural, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi halinde sarı lacivertlilerin tarihinde en genç forma şansı bulana futbolcu olma ünvanını yakalayacak.

İsak Vural Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor! Shakhtar Donetsk maçında...

İsak Vural, ara transfer sezonunda Benfica'dan transfer edilmiş, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ısrarına karşın Fenerbahçe'nin yolunu tutmayı tercih etmişti.

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