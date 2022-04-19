İsak Vural Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor! Shakhtar Donetsk maçında...

Son olarak Ülker Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelen ve maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile 'barış için futbol' konseptiyle hazırlık maçı yapacak.
Bu maçta forma giymesi beklenen İsak Vural da, sarı lacivertlilerin tarihine geçmeye hazırlanıyor.
Son olarak altyapısından çıkardığı Arda Güler gibi süper bir yetenek ile beraber İsak Vural'ın da futbol piyasasında yer edinmesini isteyen Kanarya, 15 yaşındaki yetenekli ismi tarihe geçirmeye hazırlanıyor.