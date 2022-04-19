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Fenerbahçeli yöneticiden İsmail Kartal çıkışı! "Böyle riske can feda"

Fenerbahçe'de bir yandan teknik direktör tartışmaları sürerken, diğer yandan İsmail Kartal'ın performansı yönetimin aklını bir hayli karıştırıyor. Uzun süren galibiyet serisine Galatasaray derbisini de ekleyen ve yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de, Kartal için "Keşke daha önce gelseydi" yorumları yapılıyor. Bazı taraftarlar da, "İsmail Kartal kazandıkça yönetimin onu gönderip yabancı hoca getirmesi riskli hale geliyor" derken, sarı lacivertli yönetimden konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 09:23
Fenerbahçeli yöneticiden İsmail Kartal çıkışı! "Böyle riske can feda"

Göreve geldikten sonra ligin en başarılı takımını yaratan, taraftarlar ile yönetimin arasını düzelten ve Fenerbahçe'yi eski günlerdeki gibi 45 bin kişiye oynatan İsmail Kartal olumsuz birçok iddiaya kulaklarını kapatarak, yarının planını yapmak yerine bu günün kralı olmayı başardı.

Fenerbahçeli yöneticiden İsmail Kartal çıkışı! "Böyle riske can feda"

Yerden yere vurulan Fenerbahçe'yi 13 maçta topladığı 30 puanla gıptayla bakılan hale getiren Kartal, 2.31 puan ortalamasıyla takımı zorlu fikstürde hayal gibi görünen ikinciliğin en kuvvetli adayı yaptı.

Fenerbahçeli yöneticiden İsmail Kartal çıkışı! "Böyle riske can feda"

PEREIRA'YI GERİDE BIRAKTI
İsmail Kartal birçok istatistikte selefi Vitor Pereira'yı geride bıraktı. Pereira ile 17 lig maçında 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kanarya'nın maç başı puan ortalaması 1.65'te kaldı. Fenerbahçe bu seride 28 kez ağları havalandırırken maç başına gol ortalaması 1.64'tü.

Fenerbahçeli yöneticiden İsmail Kartal çıkışı! "Böyle riske can feda"

Rakipler 17 kez fileleri sarsarken maç başına yenen golün ortalaması ise 1.3'tü. Kartal yönetiminde ise 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe 28 gol attı ve maç başı 2.15 gol ortalaması yakaladı. 13 maçta 10 gole izin veren sarı lacivertlilerde yenen golün ortalaması ise 0.8'e geriledi.

Fenerbahçeli yöneticiden İsmail Kartal çıkışı! "Böyle riske can feda"

"BÖYLE RİSKE CAN FEDA!"
Fenerbahçe'nin hem oyun kalitesi hem oyuncuların bireysel performansı arttı. Konsantrasyon yükselince futbolcuların koşu mesafesi 116-117 km seviyesine ulaştı. Bazı taraftarlar 'İsmail Kartal kazandıkça yönetimin onu gönderip yabancı hoca getirmesi riskli hale geliyor' derken, bu konuda Hürriyet'in konuştuğu bir Fenerbahçeli yönetici, "Böyle riske canımız feda olsun. İsmail hoca da Fenerbahçe de kazandıkça güzelleşiyor" değerlendirmesinde bulundu.

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