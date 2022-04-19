Fenerbahçeli yöneticiden İsmail Kartal çıkışı! "Böyle riske can feda"

Rakipler 17 kez fileleri sarsarken maç başına yenen golün ortalaması ise 1.3'tü. Kartal yönetiminde ise 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe 28 gol attı ve maç başı 2.15 gol ortalaması yakaladı. 13 maçta 10 gole izin veren sarı lacivertlilerde yenen golün ortalaması ise 0.8'e geriledi.

"BÖYLE RİSKE CAN FEDA!"

Fenerbahçe'nin hem oyun kalitesi hem oyuncuların bireysel performansı arttı. Konsantrasyon yükselince futbolcuların koşu mesafesi 116-117 km seviyesine ulaştı. Bazı taraftarlar 'İsmail Kartal kazandıkça yönetimin onu gönderip yabancı hoca getirmesi riskli hale geliyor' derken, bu konuda Hürriyet'in konuştuğu bir Fenerbahçeli yönetici, "Böyle riske canımız feda olsun. İsmail hoca da Fenerbahçe de kazandıkça güzelleşiyor" değerlendirmesinde bulundu.