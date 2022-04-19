Fenerbahçe'de Osayi Samuel fırtınası! Gelecek sezon...

Orijinal bir sağ bek olan Nazım Sangare'yi de gölgede bırakan Osayi-Samuel, taraftarlardan da tam not alıyor. Hem savunmada hem de hücumda çok iyi bir performans gösteren ve iki yönlü oyunuyla fark yaratan 24 yaşındaki isim, işine sıkı sıkıya sarılıyor.