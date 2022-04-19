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Fenerbahçe'de Osayi Samuel fırtınası! Gelecek sezon...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle sağ bekin değişilmez oyuncusu olan Osayi Samuel futboluyla göz kamaştırıyor. Yeni mevkisine adapte olmayı başaran genç futbolcu, çift yönlü oyunuyla fark yaratıyor. Taraftarın sevgilisi konumuna gelen Osayi, şimdiden gelecek sezon için takımdaki yerini garantiye aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 13:55
Fenerbahçe'de Osayi Samuel fırtınası! Gelecek sezon...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel performansıyla ve mücadelesiyle herkesi büyülüyor. Özellikle İsmail Kartal takımın başına geçtikten sonra tamamen sağ beke kaydırılan sarı-lacivertli oyuncu, bu konuda kendini geliştirmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel fırtınası! Gelecek sezon...

Milliyet'in haberine göre; Eski bir sağ bek olan İsmail Kartal da Bright Osayi Samuel'e ciddi katkılar sağlıyor. Genç yıldız adeta bir ders gibi yeni mevkisini çalışıyor, analizleri takip ediyor ve tüm uyarıları dinliyor.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel fırtınası! Gelecek sezon...

Trabzonspor'da Nwakaeme ve Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gibi iki önemli sol kanadı tutmayı başaran Nijeryalı futbolcu, sağ bekte artık yerini garantiledi.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel fırtınası! Gelecek sezon...

Orijinal bir sağ bek olan Nazım Sangare'yi de gölgede bırakan Osayi-Samuel, taraftarlardan da tam not alıyor. Hem savunmada hem de hücumda çok iyi bir performans gösteren ve iki yönlü oyunuyla fark yaratan 24 yaşındaki isim, işine sıkı sıkıya sarılıyor.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel fırtınası! Gelecek sezon...

İsmail Kartal'ın telkinleri, destekleri ve yorumlarını çok iyi dinleyen başarılı futbolcu, şimdiden gelecek sezon için bile yerini garanti altına aldı.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel fırtınası! Gelecek sezon...

En büyük hayali İngiltere'de Premier Lig'de oynamak olan Bright Osayi-Samuel'in birkaç sene içerisinde Fenerbahçe'ye bonservis de kazandırarak transfer olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel fırtınası! Gelecek sezon...

Vitor Pereira'nın ayrılması ve 3'lü sistemin bitmesi sonrası Osayi-Samuel'in sağ beke geçişi de hızlandı. İsmail Kartal'ın gelişiyle tamamen 4'lü sisteme geçen Fenerbahçe'de Nijeryalı oyuncu da sağ beke kaydı.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel fırtınası! Gelecek sezon...

Ligde 10 maçta sağ bekte oynayan ve özellikle çıkışa geçilen son 9 maçlık seride sağ beki bırakmayan Osayi, son 3 maçta 2 asist yaptı.

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