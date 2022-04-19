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FENERBAHÇE SHAKHTAR CANLI YAYIN İZLE - Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Shakhtar mücadele için geri sayım sürüyor. Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, 'Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçına dair detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 14:34
FENERBAHÇE SHAKHTAR CANLI YAYIN İZLE - Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Shakhtar maçı gündemde yerini aldı. Ukrayna'da yaşananlara dikkat çekmek için mücadele edecek Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk; Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak. Peki, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçına dair merak edilenler...

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve TV8'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.

İSMAİL KARTAL GENÇ İSİMLERE ŞANS VERECEK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor. İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak.

İsmail Kartal da bu mücadelede genç isimleri sahaya sürmeyi düşündüğünden; Arda Güler, İsak Vural, Jin-Ho ho, Emir Ortakaya gibi futbolcular bugün şans bulacak.

FORMA GİYECEK O İSİMLER:

  • Arda Güler (17)
  • İsak Vural (15)
  • Jin-Ho jo (18)
  • Emir Ortakaya (17)

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