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FENERBAHÇE SHAKHTAR CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Shakhtar karşılaşmasına sayılı saatler kala dostluk maçı için nefesler tutuldu. Futbolseverler, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 13:00
FENERBAHÇE SHAKHTAR CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - SHAKHTAR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçının detayları futbolseverler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Ukrayna'da yaşananlara dikkat çekmek için mücadele edecek Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk; Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak. Peki, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçına dair merak edilenler...

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve TV8'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.

İSMAİL KARTAL GENÇ İSİMLERE ŞANS VERECEK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor. İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak.

İsmail Kartal da bu mücadelede genç isimleri sahaya sürmeyi düşündüğünden; Arda Güler, İsak Vural, Jin-Ho ho, Emir Ortakaya gibi futbolcular bugün şans bulacak.

FORMA GİYECEK O İSİMLER:

  • Arda Güler (17)
  • İsak Vural (15)
  • Jin-Ho jo (18)
  • Emir Ortakaya (17)

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