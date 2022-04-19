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Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelmiş ve sarı-lacivertliler sahadab 2-02lık galibiyetle ayrılmıştı. TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 19:12
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 19.04.2022 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 16.04.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü futbolcusu DOĞAN ERDOĞAN'ın 17.04.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu MARIO BARWUAH BALOTELLİ'nin 17.04.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GZT GİRESUNSPOR Kulübü'nün 17.04.2022 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 16.04.2022 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü'nün 16.04.2022 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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