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Fenerbahçe-Shakhtar maçı sonrası İsmail Kartal'dan Burak Kapacak'a övgü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Shakhtar Donetsk maçının ardından açıklamalarda bulundu. Genç oyunculara şans veren Kartal, Burak Kapacak hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Kartal, "Bu maç çok ölçü değil. Rakip takımın psikolojik ve mental durumunu konuşmaya gerek yok. Ligleri de oynanmıyor. Kendilerini hazır tutmaya çalışıyorlar. Yine de maç, maçtır. Burak Kapacak'ın performansı, diğer oyuncularımızın performansı da gayet iyiydi." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 19:24 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 19:29
Fenerbahçe-Shakhtar maçı sonrası İsmail Kartal'dan Burak Kapacak'a övgü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Shakhtar Donetsk maçının ardından açıklamalarda bulundu. Genç oyunculara şans veren Kartal, Burak Kapacak hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

İşte o sözler:

Bugün maçla ilgili çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Dostça, centilmence maç oldu. Az süre bulan oyuncularımıza şans verdik. Genç oyuncularımıza şans verdik. Durumlarını değerlendirdik.

Shakhtar Donetsk takımına bundan sonraki futbol hayatlarında, gelecek planlaması anlamında inşallah her şey onların gönlünce olur. Bir an önce barış sağlanır inşallah. Bütün kültürler birbirine saygı duyarak, insanlık huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürsün dileğinde bulunuyorum. İnşallah herkes ailesiyle, arkadaşlarıyla birlikte olur ve hayatlarını sürdürür. Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak barışın yanındayım. İnşallah barış sağlanır ve insanlar mutlu olur.

Bu maç çok ölçü değil. Rakip takımın psikolojik ve mental durumunu konuşmaya gerek yok. Ligleri de oynanmıyor. Kendilerini hazır tutmaya çalışıyorlar. Yine de maç, maçtır. Burak Kapacak'ın performansı, diğer oyuncularımızın performansı da gayet iyiydi.

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