Transferde Allahyar gelişmesi! Hull City'den yeni hamle

Yarım sezonda gösterdiği performansla umut vaat eden İranlı golcünün bonservisini almak için şartların zorlanacağı ifade edildi.

HULL CITY'DE KALMAK İSTİYOR!

Söz konusu haberde; Allahyar Sayyadmanesh'in uluslararası bir sınıfa sahip olduğu ifade edildi ve genç futbolcunun ilk hedefinin Hull City'de kalıcı olmak istediği belirtildi.