Transferde Allahyar gelişmesi! Hull City'den yeni hamle

Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiralanan Allahyar Sayyadmanesh takıma alışmaya başladı.
Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiralanan Allahyar Sayyadmanesh takıma alışmaya başladı.
Teknik direktör Shota Arveladze'nin yavaş yavaş İngiliz futboluna adapte ettiği genç hücum oyuncusu, Cardiff maçında takımına galibiyeti getiren golü attı.
Hull Live'ın haberine göre; İngiliz ekibi Hull City, Allahyar Sayyadmanesh için sezon sonu yeni bir hamle yapacak.
Yarım sezonda gösterdiği performansla umut vaat eden İranlı golcünün bonservisini almak için şartların zorlanacağı ifade edildi.
HULL CITY'DE KALMAK İSTİYOR!
Söz konusu haberde; Allahyar Sayyadmanesh'in uluslararası bir sınıfa sahip olduğu ifade edildi ve genç futbolcunun ilk hedefinin Hull City'de kalıcı olmak istediği belirtildi.
Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Allahyar'ın güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.