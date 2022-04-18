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Transferde Allahyar gelişmesi! Hull City'den yeni hamle

Son dakika spor haberi: Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve sezon sonuna kadar İngiliz ekibi Hull City'e kiralanan Allahyar Sayyadmanesh ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Gösterdiği performansla gelecek adına umut veren genç golcü için Ada ekibi tarafından yeni bir hamle yapılması kararlaştırıldı. Hull City'nin bonservisini almak istediği Allahyar'ın transferle ilgili kararı belli oldu. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:55
BURAK ŞENTÜRK
Transferde Allahyar gelişmesi! Hull City'den yeni hamle

Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Championship ekibi Hull City'e kiralanan Allahyar Sayyadmanesh takıma alışmaya başladı.

Transferde Allahyar gelişmesi! Hull City'den yeni hamle

Teknik direktör Shota Arveladze'nin yavaş yavaş İngiliz futboluna adapte ettiği genç hücum oyuncusu, Cardiff maçında takımına galibiyeti getiren golü attı.

Transferde Allahyar gelişmesi! Hull City'den yeni hamle

Hull Live'ın haberine göre; İngiliz ekibi Hull City, Allahyar Sayyadmanesh için sezon sonu yeni bir hamle yapacak.

Transferde Allahyar gelişmesi! Hull City'den yeni hamle

Yarım sezonda gösterdiği performansla umut vaat eden İranlı golcünün bonservisini almak için şartların zorlanacağı ifade edildi.

Transferde Allahyar gelişmesi! Hull City'den yeni hamle

HULL CITY'DE KALMAK İSTİYOR!
Söz konusu haberde; Allahyar Sayyadmanesh'in uluslararası bir sınıfa sahip olduğu ifade edildi ve genç futbolcunun ilk hedefinin Hull City'de kalıcı olmak istediği belirtildi.

Transferde Allahyar gelişmesi! Hull City'den yeni hamle

Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Allahyar'ın güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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