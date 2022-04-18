Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan sürpriz! Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural da o maçta sahada

İsmail Kartal'dan sürpriz! Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural da o maçta sahada

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde adeta zirve yapan genç oyuncularda, özellikle Arda Güler taraflı tarafsız herkesin göz bebeği olmuştu. İsmail Kartal, Arda Güler'in ardından bir genç yeteneği daha sahaya sürmeyi planlıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Shakhtar Donetsk maçında İsak Vural ve Arda Güler sürprizi yaşatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 09:16
İsmail Kartal'dan sürpriz! Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural da o maçta sahada

Son olarak Süper Lig'de Göztepe'yi 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe'de, işler bir hayli yolunda giderken, özellikle Arda Güler'in bir star havasıyla sahada olması, taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı.

İsmail Kartal'dan sürpriz! Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural da o maçta sahada

Henüz 17 yaşında olmasına karşın Arda Güler, ağabeylerine taş çıkarmış ve Göztepe maçında kullandığı penaltıyı gole çevirerek taraftarı önünde ilk kez skor bulma şansı yakalamıştı.

İsmail Kartal'dan sürpriz! Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural da o maçta sahada

ARDA'DAN SONRA İSAK VURAL GELİYOR
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası, geliri savaş mağdurlarına bağışlanmak üzere Shakhtar Donetsk ile dostluk maçı oynayacak Fenerbahçe'de İsak Vural gelişmesi yaşandı.

İsmail Kartal'dan sürpriz! Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural da o maçta sahada

Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki oyuncunun, Ukrayna temsilcisiyle oynanacak mücadelenin kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

İsmail Kartal'dan sürpriz! Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural da o maçta sahada

ARDA - İSAK AYNI ANDA SAHADA OLACAK
Teknik direktör İsmail Kartal'ın İsak Vural'a forma şansı vereceği, Arda Güler'i de taraftarın önünde sahaya süreceği belirtildi.

İsmail Kartal'dan sürpriz! Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural da o maçta sahada

15 yaşındaki İsak Vural, U-19 Süper Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı.

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