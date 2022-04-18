İsmail Kartal'dan sürpriz! Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural da o maçta sahada

Son olarak Süper Lig'de Göztepe'yi 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe'de, işler bir hayli yolunda giderken, özellikle Arda Güler'in bir star havasıyla sahada olması, taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı.

Henüz 17 yaşında olmasına karşın Arda Güler, ağabeylerine taş çıkarmış ve Göztepe maçında kullandığı penaltıyı gole çevirerek taraftarı önünde ilk kez skor bulma şansı yakalamıştı.