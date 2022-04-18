İsmail Kartal'dan sürpriz! Arda Güler'den sonra Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural da o maçta sahada

Son olarak Süper Lig'de Göztepe'yi 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe'de, işler bir hayli yolunda giderken, özellikle Arda Güler'in bir star havasıyla sahada olması, taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı.
Son olarak Süper Lig'de Göztepe'yi 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe'de, işler bir hayli yolunda giderken, özellikle Arda Güler'in bir star havasıyla sahada olması, taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı.
Henüz 17 yaşında olmasına karşın Arda Güler, ağabeylerine taş çıkarmış ve Göztepe maçında kullandığı penaltıyı gole çevirerek taraftarı önünde ilk kez skor bulma şansı yakalamıştı.
ARDA'DAN SONRA İSAK VURAL GELİYOR
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası, geliri savaş mağdurlarına bağışlanmak üzere Shakhtar Donetsk ile dostluk maçı oynayacak Fenerbahçe'de İsak Vural gelişmesi yaşandı.
Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki oyuncunun, Ukrayna temsilcisiyle oynanacak mücadelenin kadrosunda yer alacağı öğrenildi.
ARDA - İSAK AYNI ANDA SAHADA OLACAK
Teknik direktör İsmail Kartal'ın İsak Vural'a forma şansı vereceği, Arda Güler'i de taraftarın önünde sahaya süreceği belirtildi.
15 yaşındaki İsak Vural, U-19 Süper Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı.