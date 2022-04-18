Fenerbahçe'de sarı-kırmızı keyif!

Süper Lig'de Fenerbahçe, Konyaspor ile girdiği çetin ikincilik yarışında kritik bir virajdaydı. Arta arda 3 sarı-kırmızılı rakiple karşılaşacak olan Kanarya bu seriden 3 galibiyet çıkarmayı başardı. İsmail Kartal ve öğrencileri öncelikle deplasmanda Kayserispor'u süper bir futbol sonrasında 4-0'lık skorla geçmeyi bildiler. Ardından evinde bir başka sarı-kırmızılı ekip olan ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayan Kanarya yine şans tanımadı. Cimbom'u da 2-0 ile devirdiler. Son olarak Göztepe ile karşılaştılar. Onları da 2-0 ile geçtiler. Kanarya, sarı- kırmızılı tünelden 3 galibiyet ile çıkmayı başardı. 8 gol attı, hiç yemedi.