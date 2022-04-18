FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal tarihe geçti! Devam edecek mi?

Fenerbahçe sezona Vitor Pereira ile başlamıştı. Portekizli çalıştırıcı yetersiz bir performans sergilemişti. Bu sırada Trabzonspor ile de puan farkı açılmıştı. Bu dönemde göreve gelen İsmail Kartal'a herkes 'geçici antrenör' olarak bakıyordu. Ancak deneyimli çalıştırıcı öyle bir grafik yakaladı ki camiada "Keşke daha önce gelseydi. Şampiyonluk şansımız olurdu" yorumları yapılır oldu. Kartal, Fenerbahçe'nin başında toplamda 47 maça çıktı. 2.21 puan ortalaması tutturdu. Fenerbahçe tarihinin en iyisi oldu.

