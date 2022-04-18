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FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal tarihe geçti! Devam edecek mi?

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası göreve başlamasının ardından takımı ayağa kaldırdı. Deneyimli çalıştırıcı sarı-lacivertlilerin başında topladığı 104 puanla 2.21 ortalama tutturdu. Tarihin en iyi yerli hocası oldu. Seneye devam edebilir.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal tarihe geçti! Devam edecek mi?

Fenerbahçe sezona Vitor Pereira ile başlamıştı. Portekizli çalıştırıcı yetersiz bir performans sergilemişti. Bu sırada Trabzonspor ile de puan farkı açılmıştı. Bu dönemde göreve gelen İsmail Kartal'a herkes 'geçici antrenör' olarak bakıyordu. Ancak deneyimli çalıştırıcı öyle bir grafik yakaladı ki camiada "Keşke daha önce gelseydi. Şampiyonluk şansımız olurdu" yorumları yapılır oldu. Kartal, Fenerbahçe'nin başında toplamda 47 maça çıktı. 2.21 puan ortalaması tutturdu. Fenerbahçe tarihinin en iyisi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal tarihe geçti! Devam edecek mi?

GÖZLER BAŞKAN KOÇ'TA
İsmail Kartal'ı 51 maçta 110 puan toplayan ve 2.16'lık ortalama tutturan Mustafa Denizli izliyor. Aykut Kocaman 142 maçta 296 puanla 2.08 ortalama yakaladı. Sürekli ıslıklanan, protestolar eşliğinde oynayan takımı ayağa kaldıran, camiayı birleştiren İsmail Kartal'ın performansı yönetimin de kafasını karıştırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal tarihe geçti! Devam edecek mi?

Joachim Löw mü Jorge Jesus mu derken İsmail Kartal'ın devam etme ihtimali her geçen gün daha da güçleniyor. Teknik direktör konusunu bizzat başkan Ali Koç yönetiyor. Kararını yakında açıklayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal tarihe geçti! Devam edecek mi?

O RUHU GETİRDİ
İsmail Kartal, göreve geldikten sonra Fenerbahçe inanılmaz bir çıkış yakaladı. Takımı Devler Ligi potasına getiren Kartal'ın en büyük başarısı taraftarla takımı barıştırmak oldu. Kadıköy onunla bayram yerine döndü.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal tarihe geçti! Devam edecek mi?

GÖZLERİ DOLDU
Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki mücadelede teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterileri vardı. Taraftarlar uzun süre onun adını haykırdı. Usta hoca tribünleri gözleri dolu şekilde selamladı.

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