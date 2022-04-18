FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler damgası! Avrupa'nın en iyisi

ARDA VE ISAK BİRLİKTE SAHADA!

Fenerbahçe'nin Ukrayna'daki savaş mağdurları yararına Shakhtar Donetsk ile oynayacağı özel maçta bir ilk yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin geleceği olarak görülen 17 yaşındaki Arda Güler ile 15 yaşındaki İsak Vural ilk kez A Takım'da bir arada oynama şansı bulacak.