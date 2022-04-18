FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler damgası! Avrupa'nın en iyisi

Süper Lig'de son 9 maçında 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler kalan süreçte ligde ikinciliğini garanti etmek ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor.
Süper Lig'de son 9 maçında 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler kalan süreçte ligde ikinciliğini garanti etmek ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor.
İSMAİL KARTAL BÜYÜK BİR İVME KAZANDIRDI
İsmail Kartal ile birlikte büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de Göztepe maçında taraftar stadı doldurmuş ve deneyimli teknik adama tezahüratlarda bulunmuştu. İsmail Kartal'ın o anlarda gözlerinin dolduğu görüldü.
Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan teknik direktör İsmail Kartal, kadro istikrarını yakalayarak başarıya koştu. Tecrübeli teknik adam, 13 maçlık döneminde 25 farklı oyuncuyu 11'de oynatsa da tam 9 oyuncu, 9 veya daha fazla kez lig maçına 11'de çıktı.
Kartal döneminde bekleneni veremeyen isimler kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan'ın yanı sıra, Valencia, Novak, Berisha, Tisserand ve Sosa'ydı. Taraftarın sevgilisi Arda, Kartal döneminde 2 kez 11 başlasa da toplam 8 maçta forma şansı buldu.
AVRUPA'DA ZİRVE ARDA GÜLER'İN
Sabah'ın derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, az zamanda çok büyük işler yaparak Avrupa'da zirveye oturdu. Sarı-lacivertli formayı ligde sadece 10 maçta 225 dakika giyen Arda, bu süreye 3 gol, 2 asist sığdırdı.
Böylece Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu. Genç oyuncu 45 dakikada bir tabelanın değişmesini sağladı.
Arda'yı 15 maçta 257 dakika oynayıp 4 gol, 1 asistle 51.4 dakikada bir tabelayı değiştiren Bayern Münih'in 33 yaşındaki santrforu Maxim Choupo-Moting takip etti.
16 karşılaşmada 211 dakika forma giyen, 2 gol-2 asistle 53 dakikada bir skor katkısı veren Udinese'nin 20 yaşındaki 10 numarası Lazar Samardzic 3. sırayı aldı.
ARDA VE ISAK BİRLİKTE SAHADA!
Fenerbahçe'nin Ukrayna'daki savaş mağdurları yararına Shakhtar Donetsk ile oynayacağı özel maçta bir ilk yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin geleceği olarak görülen 17 yaşındaki Arda Güler ile 15 yaşındaki İsak Vural ilk kez A Takım'da bir arada oynama şansı bulacak.