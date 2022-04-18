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FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler damgası! Avrupa'nın en iyisi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli formayla heyecan veren bir performans sergileyen 17 yaşındaki oyuncu taraftarın gözbebeği konumunda bulunuyor. Arda Güler, forma şansı bulduğu maçlarda skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor. Az zamanda çok iş başaran genç oyuncu, Bayern Münih'in yıldızını geride bıraktı ve Avrupa'nın zirvesine oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 12:31
FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler damgası! Avrupa'nın en iyisi

Süper Lig'de son 9 maçında 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-lacivertliler kalan süreçte ligde ikinciliğini garanti etmek ve Avrupa kupalarına gitmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler damgası! Avrupa'nın en iyisi

İSMAİL KARTAL BÜYÜK BİR İVME KAZANDIRDI
İsmail Kartal ile birlikte büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de Göztepe maçında taraftar stadı doldurmuş ve deneyimli teknik adama tezahüratlarda bulunmuştu. İsmail Kartal'ın o anlarda gözlerinin dolduğu görüldü.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler damgası! Avrupa'nın en iyisi

Fenerbahçe'de geleceği merak konusu olan teknik direktör İsmail Kartal, kadro istikrarını yakalayarak başarıya koştu. Tecrübeli teknik adam, 13 maçlık döneminde 25 farklı oyuncuyu 11'de oynatsa da tam 9 oyuncu, 9 veya daha fazla kez lig maçına 11'de çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler damgası! Avrupa'nın en iyisi

Kartal döneminde bekleneni veremeyen isimler kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan'ın yanı sıra, Valencia, Novak, Berisha, Tisserand ve Sosa'ydı. Taraftarın sevgilisi Arda, Kartal döneminde 2 kez 11 başlasa da toplam 8 maçta forma şansı buldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler damgası! Avrupa'nın en iyisi

AVRUPA'DA ZİRVE ARDA GÜLER'İN
Sabah'ın derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, az zamanda çok büyük işler yaparak Avrupa'da zirveye oturdu. Sarı-lacivertli formayı ligde sadece 10 maçta 225 dakika giyen Arda, bu süreye 3 gol, 2 asist sığdırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler damgası! Avrupa'nın en iyisi

Böylece Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en sık gol katkısı veren futbolcu oldu. Genç oyuncu 45 dakikada bir tabelanın değişmesini sağladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler damgası! Avrupa'nın en iyisi

Arda'yı 15 maçta 257 dakika oynayıp 4 gol, 1 asistle 51.4 dakikada bir tabelayı değiştiren Bayern Münih'in 33 yaşındaki santrforu Maxim Choupo-Moting takip etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler damgası! Avrupa'nın en iyisi

16 karşılaşmada 211 dakika forma giyen, 2 gol-2 asistle 53 dakikada bir skor katkısı veren Udinese'nin 20 yaşındaki 10 numarası Lazar Samardzic 3. sırayı aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler damgası! Avrupa'nın en iyisi

ARDA VE ISAK BİRLİKTE SAHADA!
Fenerbahçe'nin Ukrayna'daki savaş mağdurları yararına Shakhtar Donetsk ile oynayacağı özel maçta bir ilk yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin geleceği olarak görülen 17 yaşındaki Arda Güler ile 15 yaşındaki İsak Vural ilk kez A Takım'da bir arada oynama şansı bulacak.

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