Tutabilene aşk olsun

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe müthiş çıkışını Göztepe karşısında da sürdürdü. Sarı- lacivertliler, Kadıköy'de konuk ettiği rakibini Serdar Aziz ve Arda Güler'in attığı gollerle 2-0 yenerek puanını 62'ye çıkardı. İkinci sıradaki yerini sağlama alan Kanarya ile lider Trabzonspor arasındaki fark 11'e düştü. Dolu tribünler önünde maça hızlı başlayan Fenerbahçe 4. dakika dolmadan öne geçti. Mert Hakan'ın kornerine iyi yükselen Serdar Aziz kafa ile topu ağlara gönderdi.
VAR'DAN PENALTI
İlk yarıda Göztepeli Moubandje ve Tijanic'in şutlarında Altay Bayındır kalesinde devleşti. İkinci yarıda oyuncu değişikliklerinin ardından Fenerbahçe tekrar üstünlüğü ele aldı. Rossi'nin altıpasta düşürülmesiyle VAR'dan kazanılan penaltıyı Arda Güler gole çevirdi ve mücadele 2-0 sona erdi. Şampiyonlar Ligi yürüyüşünü sürdüren Kanarya, 34. haftada Çaykur Rize deplasmanına gidecek. Üst üste 10. yenilgisini alan Göztepe ise deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.
ONBİRDE TEK DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'de derbi onbirinden sadece bir oyuncu değişti. Teknik direktör İsmail Kartal, sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yerine Dimitris Pelkas'a ilk 11'de görev verdi. Arda Güler yine yedek soyundu. Sarı- lacivertli ekipte İrfan Can'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan da maç kadrosunda yer almadı.
5'TE 5 YAPTI KARTAL'LA LİDER!
Kanarya'nın galibiyet serisi devam etti. Süper Lig'deki son beş maçını kazanan sarı-lacivertliler, tek sezonda daha uzun bir galibiyet serisini en son Nisan- Mayıs 2018'de üst üste 8 galibiyet ile yaşamıştı. Son 9 maçta 25 puan toplayan İsmail Kartal, 13 maçlık kendi döneminde 30 puanla lig liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe en son Mart-Mayıs 2018'de (10 maç; 9G/1B) böyle bir yenilmezlik serisi yakaladı.