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Mert Hakan Yandaş nakliyat

Serdar Aziz’ı golle buluşturan Mert Hakan, 2016 yılından bu yana üst üste 4 maçta gol pası veren ilk Fenerbahçeli oyuncu oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
Mert Hakan Yandaş nakliyat

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş fırtınası esmeye devam ediyor. Galatasaray derbisindeki müthiş futboluyla alkışlanan tecrübeli futbolcu çıkışını Göztepe karşısında da sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip 4. dakikada korner kazanırken topun başına geçen Mert Hakan içeri kavisli adrese teslim bir orta kesti. Serdar Aziz bu ikramı geri çevirmedi ve kafayla topu ağlara yolladı. Fenerbahçe bu golle maça golle başlarken Mert üst üste 4., toplamda ise 6. asistine imza attı. Yıldız futbolcu ayrıca, Nisan-Mayıs 2016'dan bu yana (Nani) üst üste dört karşılaşmada gol pası veren ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

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