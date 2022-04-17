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Kazanmaya alıştık

“Kazanma alışkanlığı yakaladık. Bu maçta 3’ü, 4’ü atabilirdik. Daha da iyi olacağız. Bazen iyi bazen vasattık. Taraftarımıza da teşekkür ederim...”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
Kazanmaya alıştık

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti. Usta hoca "Galatasaray maçından sonra takımda rehavet olabileceğini düşündük. Hafta başından beri takımı uyardım; 'Aman dikkat' dedim ve Göztepe'nin güçlü takım olduğunu anlattım. Oyuna golle başladık, ilk yarının sonlarına doğru rakip, oyunu ele geçirdi. Bu gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Kazanma alışkanlığı yakaladık ve 60-65'e kadar bekledim. Pelkas'ın sakatlanması bizi yavaşlattı. Bu maçta 3'ü, 4'ü atabilirdik. Daha da iyi olacağız. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bölüm bölüm iyi, bölüm bölüm vasattık" şeklinde konuştu.

YAŞAŞIP GÖRECEĞİZ

İSMAİL Kartal sezonun geri kalanı için hedeflerini de açıkladı. Kartal şöyle konuştu: Maç maç düşünüyoruz. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Zaman içerisinde yaşayıp, göreceğiz.

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