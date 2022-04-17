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Kadıköy Serdarı

Serdar Aziz, daha maçın başında attığı nefis kafa golüyle ateşi yaktı. Serdar ayrıca bu sezonki ilk gol siftahını yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
Kadıköy Serdarı

Fenerbahçe, Göztepe karşısında net bir oyun ve skorla 3 puanı hanesine yazdırırken, gecenin kahramanlarından biri de Serdar Aziz oldu. 31 yaşındaki tecrübeli stoper, dakikalar 4'ü gösterirken kullanılan köşe atışında gelen topa nefis bir kafa vuruşu yaparak sarı lacivertli takımı öne geçirdi. Serdar böylece bu sezon ilk gol sevincini de yaşadı. Attığı gol dışında savunmada da önemli işlen yapan Serdar, Göztepe ataklarını büyümeden önledi.

EN ÇOK GOL ATTIĞI TAKIM

Tecrübeli savunmacı 68'de yerini Arda'ya bıraktı. Serdar'ın yerine giren genç futbolcu da golünü attı. Öte yandan Süper Lig'de Mayıs 2021'den (Kayserispor) bu yana ilk kez gol sevinci yaşayan Serdar Aziz'in lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Göztepe oldu. Serdar, İzmir ekibi filelerine 3 gol gönderdi. Bu arada maç sonu soyunma odasında arkadaşları Serdar'ı özel olarak tebrik etti.

ZAJC ATTI AMA OFSAYTA TAKILDI

Son dönemde performansını büyük ölçüde yükselten Miha Zajc, dün ofsayta takıldı. Sarı lacivertli futbolcu, 20. dakikada ceza alanı çizgisi önünde havadan gelen topa gelişine mükemmel bir şut attı ve topu köşeden ağlara yolladı. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrası gol kontrolü yapıldı. Pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle Zajc'ın golü geçerli sayılmadı. Zajc son 7 maçta 4 gol, 1 asist üretti.

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