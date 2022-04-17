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Fenerbahçe'den Tolisso hamlesi! Transferin önündeki engel...

Süper Lig'de son olarak Göztepe'yi mağlup eden Fenerbahçe, son 9 maçında 8 galibiyet 1 beraberlik alarak bir anda zirve yarışına girdi. Sarı lacivertliler bir yandan gelecek sezona da hazırlanırken, Bayern Münih'in yıldızı Tolisso ile ilgili flaş bir haber yayınlandı. İşte detaylar ve transferin önündeki o engel...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 09:48
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'den Tolisso hamlesi! Transferin önündeki engel...

İsmail Kartal yönetiminde yakaladığı çıkışla ligde 2. sıraya yükselen Fenerbahçe, son olarak Kadıköy'de Göztepe'yi mağlup etti.

Fenerbahçe'den Tolisso hamlesi! Transferin önündeki engel...

Transfer çalışmalarını da sürdüren sarı lacivertliler için Alman basınından Tolisso iddiası gelmişti. Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılması beklenen yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin ismi yazılmıştı.

Fenerbahçe'den Tolisso hamlesi! Transferin önündeki engel...

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL...

Ancak Alman basınında yayınlanan yeni habere göre; Fenerbahçe'nin Tolisso'ya ilgisi devam ederken, transferin önünde dev bir engel var. Buna göre yıldız futbolcunun yıllık 12 milyon Euro'luk maaşını, Kanarya'nın ödemesinin zor olduğu kaydedildi.

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