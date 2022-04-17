Fenerbahçe'den Tolisso hamlesi! Transferin önündeki engel...

İsmail Kartal yönetiminde yakaladığı çıkışla ligde 2. sıraya yükselen Fenerbahçe , son olarak Kadıköy 'de Göztepe 'yi mağlup etti.

Transfer çalışmalarını da sürdüren sarı lacivertliler için Alman basınından Tolisso iddiası gelmişti. Sezon sonunda Bayern Münih 'ten ayrılması beklenen yıldız futbolcu için Fenerbahçe 'nin ismi yazılmıştı.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL...

Ancak Alman basınında yayınlanan yeni habere göre; Fenerbahçe'nin Tolisso'ya ilgisi devam ederken, transferin önünde dev bir engel var. Buna göre yıldız futbolcunun yıllık 12 milyon Euro'luk maaşını, Kanarya'nın ödemesinin zor olduğu kaydedildi.