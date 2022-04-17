FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler performansıyla ligin yıldızlarını geride bıraktı!

Arda Güler gösterdiği 5 gollük katkıyla Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen birçok önemli yıldızı da sollamayı başardı.

Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne sadece 2'şer gol atabildi. Halil Dervişoğlu ise 3 gol ve 1 asistle 4 gole katkı yapabildi. Üstelik Babel 1094, Feghouli 987, Halil 1115, Diagne ise 664 dakika sahada kaldı.