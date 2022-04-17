FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler performansıyla ligin yıldızlarını geride bıraktı!

Arda Güler gösterdiği 5 gollük katkıyla Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen birçok önemli yıldızı da sollamayı başardı.
Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne sadece 2'şer gol atabildi. Halil Dervişoğlu ise 3 gol ve 1 asistle 4 gole katkı yapabildi. Üstelik Babel 1094, Feghouli 987, Halil 1115, Diagne ise 664 dakika sahada kaldı.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou bu sezon sadece 2 gol atabirken, Kenan Karaman da 1 kez ağları sarsabildi. Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup'un ise şu ana kadar golü bulunmuyor. N'Koudou 362, Kenan 926, Oğuzhan 606, Gökhan ise 253 dakika sahada kaldı.