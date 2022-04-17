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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler performansıyla ligin yıldızlarını geride bıraktı!

Ligin 33. haftasında Göztepe'ye karşı aldığı galibiyetle galibiyet serisini sürdüren Fenerbahçe'de maçın en iyileri arasında genç yıldız Arda Güler yer aldı. 17 yaşındaki futbolcu ikinci yarıda girdiği maçta penaltıdan attığı golle yine skora etki etti. Arda'nın bu istatistikleri yıldızları da geriden bıraktı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 13:28
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler performansıyla ligin yıldızlarını geride bıraktı!

Arda Güler gösterdiği 5 gollük katkıyla Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen birçok önemli yıldızı da sollamayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler performansıyla ligin yıldızlarını geride bıraktı!

Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne sadece 2'şer gol atabildi. Halil Dervişoğlu ise 3 gol ve 1 asistle 4 gole katkı yapabildi. Üstelik Babel 1094, Feghouli 987, Halil 1115, Diagne ise 664 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler performansıyla ligin yıldızlarını geride bıraktı!

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou bu sezon sadece 2 gol atabirken, Kenan Karaman da 1 kez ağları sarsabildi. Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup'un ise şu ana kadar golü bulunmuyor. N'Koudou 362, Kenan 926, Oğuzhan 606, Gökhan ise 253 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler performansıyla ligin yıldızlarını geride bıraktı!

Takvim'in haberine göre Arda Güler ise sadece 224 dakika forma giymesine rağmen 3 kez ağları havalandırmayı başarırken, takımına 2 de asist katkısı verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler performansıyla ligin yıldızlarını geride bıraktı!

Yetenekleriyle kısa sürede Avrupa devlerinin dikkatini çeken genç yıldızın önümüzdeki sezon sürekli 11'de forma şansı bulması halinde çift haneli gol ve asist sayısına ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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