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Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında, Ülker Stadı'nda Göztepe'yi konuk etti. Sarı lacivertliler, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası spor yazarları, Fenerbahçe - Göztepe maçını köşe yazılarında değerlendirdi. İşte spor yazarlarından Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası önemli değerlendirmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 09:10
Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

REHA KAPSAL - DOLUDİZGİN
Bir yanda son haftaların formda takımı Fenerbahçe diğer yanda küme düşmesi kesinleşmesi için matematiksel durumu beklenen Göztepe... Tabii ki bu maçın tartışmasız favorisi sarı-lacivertlilerdi. Son haftalarda oyununu geliştiren ve mücadele gücünü artıran takıma, derbi maçından sonra taraftarlar yine takımını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

Oyuna bir anda yapılan yüksek şiddetli presle başlayan sarı-lacivertliler golü de erken buldu. Şimdi, golden sonraki süreçte oyunun istenilen seviyenin altına düşmesindeki etkenleri sıralayalım. Maçın başındaki pres anlayışının sürdürebilirliğini ön alan oyuncuları karşılayamadı.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

Orta saha oyuncuları da doğru konumlanmayıp, destek vermedi.
Rakibe ve topa yüzde 100 baskıyla gidilmedi. Kim ile Serdar'ın savunmayı uzakta kurmasıyla takımın mesafesi ve boyu uzadı. Göztepe, Fenerbahçe hatları arasına daha rahat toplar soktu. Göztepe, bu baskıyı kırdıktan sonra da çok net pozisyonlar yakaladı.
Burada skorun Fenerbahçe lehine kalmasındaki en büyük faktör Altay'ın yaptığı kurtarışlardı.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

Tabii ki futbolda her tercih bir şeylerden vazgeçiştir. Pelkas'ın sakatlığından sonra Szalai'nin alınması takımın hücum gücünü zayıflattı. Bu değişiklik ancak son 20 dakikada, çok baskı yerseniz yapılacak bir alternatiftir. Pelkas yerine Arda girebilir, Mert Hakan sol çizgiye geçebilirdi.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

Arda'yı Serdar Dursun'un arkasına çekebilirdi. Szalai yerine Valencia da girebilir ve bu iki mevkide de görev yapabilirdi.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

Göztepe'nin topu Fenerbahçe'ye bırakıp, rakibini set hücumuna itme istediğini İsmail Kartal'ın daha doğru okuması gerekirdi. Szalai hamlesi dışında Fenerbahçe'nin hücum gücünün düşmesinin başka nedeni de beklerin ve kanatların doğru kullanılmaması da oldu. Ayrıca Crespo ile Zajc ne kadar iyi niyetli olsa da oyun temposunu belirleyecek yeteneğe ve oyun aklına sahip değiller. Bu ikiliyle farklı oyun oynanır; yüksek şiddetli, baskılı, fiziksel oyun olur.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

Ritmi yükseltmek ve düşürmek farklı beceri ister. Burada İrfan Can'ın yokluğu hücum organizasyonlarındaki yetersizliğin en büyük nedenlerinden biriydi.
Fenerbahçe, belirli bir standardı yakaladığı kaliteli oyununu Göztepe maçında gösteremese de aldığı 3 puanla yoluna doludizgin devam ediyor.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

EMRE BOL - DEĞER BİLMEK
Pelkas sakatlanıp çıkana kadar son haftalarda izlediğimiz, şıkır şıkır oynayan bir Fenerbahçe vardı sahada… Lakin onun çıkışıyla birlikte takımın dengesi bozuluverdi. İsmail Kartal'ın Slazai'yi beke alıp, Ferdi'yi açığa çekmesi, Rossi'nin de yerini değiştirmesi her şeyi allak bullak etti. İlk yarı bitene kadar Göztepe ataklarını izledik.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

Eğer Altay olmasa 3 golü Fenerbahçe kalesinde görmemiz muhtemeldi. İsmail hoca sonrasında ise yaptığı oyuncu değişiklikleri yine oyunu rakip sahaya yıkmayı başardı.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

Yedek kulübesinin kalibresi ve genişliği bu tip maçlarda çok büyük önem arz ediyor. Hakem Yasin Kol'un Trabzon bölgesi hakemi olması aslında endişe oluşturmuştu.
Lakin son derece temiz bir maç yönetti. VAR'a giderek verdiği penaltı kararı doğruydu. Penaltıyı atmak için topun başına Valencia geçiyordu ki, tribünler Arda'nın ismini bağırınca topu ona verdi. Ben de Arda'nın çok başarılı olmasını, goller atmasını, asistler yapmasını istiyorum elbette.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

Ama skor 1-0 iken ve hedeflerin devam ederken bunun yapılması yanlıştı. Ya penaltı kaçsaydı? Ya Göztepe beraberlik golünü de bulsaydı?
Tribünlerin kimin, hangi topu kullanacağına karar vermesi durumu beni hep rahatsız etmiştir. Maçın son anlarında İsmail Kartal'a yapılan tezahüratlar beni de duygulandırdı.
Sanırım Fenerbahçe taraftarı İsmail hocanın değerini anlamaya başladı.
Umarım yönetimde anlar.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

ERMAN TOROĞLU - GERÇEKLER
Öncelikle F.Bahçe seyircisini kutlamak lazım. Takımı ikinci, şampiyonluk çok uzak, ama yine de stat full ve coşkulu. Bayan, çoluk, çocuk... Bu sene Trabzonspor hep öyle, F.Bahçe ve Beşiktaş son zamanlarda böyle. Seyircisiz bu iş olmuyor. İlla şampiyonluk olacaksın diye bir kanun yok. Düşünün İngiltere'de takım küme düşüyor, 30 bin kişi alkışlarla ikinci kümeye yolluyorlar takımlarını. İnşallah o günlere geleceğiz.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

Dün bir tek şey çirkindi. Korner pozisyonunda sahaya atılan şu bardakları. Bu suların insanlara ağızı açık şekilde verilmesi lazım.
Göztepe için son şanslar. Kaybedecek bir şeyleri yoktu, o yüzden de galibiyete oynadılar.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

Pozisyonlar da yakaladılar ama atamadılar. F.Bahçe kalecisi Altay pozisyonları kurtarmadı, Göztepeliler sürekli kalecinin üzerine vurdular. Net pozisyonlar da böylece eridi gitti. Bu kadar seyircisi olan bir takıma, yani Göztepe'ye yazık oluyor. Mutlak ki idari hataları vardır.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

F.Bahçe arkadan geldi ve ikinci sıraya yerleşti. 2-3 haftadır oynadıkları futbolu, dün akşam oynayamadılar. Her zaman da iyi oynayamazsın tabi.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

Buradaki olay sezon sonunda verilecek karar. Yani şeytan üçgeni. Köşelerde kimler var? Şu andaki teknik adam İsmail, Başkan Ali Koç ve F.Bahçe seyircisi. Hep beraber karar verecekler, çünkü seneye lig böyle olmayacak. 4-5 takımın şampiyonluğa oynayacağı pozisyonda, teknik adam-başkanseyirci başka boyutlara gelecek.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

Futbolda duygusallık yoktur, gerçekler vardır. Onun için şu anda Ali Koç elinde bombayla duruyor. İyi mi patlar, kötü mü patlar; göreceğiz.
Hakem iyi bir maç yönetti. Penaltı pozisyonu zor bir pozisyon, VAR yardım etti ve doğrusunu yaptılar.

Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

Gene tekrar ediyorum. Türk futbolunda bir hakem hegemonyası vardı, eğer bunu kırarsanız alttan genç hakemleri çıkarırsınız. Yoksa üst tarafta hep ısmarlama isimler olacak ki bunlar da münasebetlerinde tehlikeli boyutlara ulaşacaklar. Zaten olayları deştikçe, büyük resmi daha iyi görmeye başladı kamuoyu. Dün gece Halil Akbunar, Göztepe'de yine doğru işler yaptı. Eğer küme düşerlerse, bu oyuncunun Süper Lig'de oynaması gerekir. Çünkü yanında oynayacağı daha kaliteli futbolcularla, daha farklı boyutlara ulaşır bu oyuncu.

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