Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası usta yazarlardan flaş yorum! "Seneye böyle olmayacak"

Yedek kulübesinin kalibresi ve genişliği bu tip maçlarda çok büyük önem arz ediyor. Hakem Yasin Kol'un Trabzon bölgesi hakemi olması aslında endişe oluşturmuştu.

Lakin son derece temiz bir maç yönetti. VAR'a giderek verdiği penaltı kararı doğruydu. Penaltıyı atmak için topun başına Valencia geçiyordu ki, tribünler Arda'nın ismini bağırınca topu ona verdi. Ben de Arda'nın çok başarılı olmasını, goller atmasını, asistler yapmasını istiyorum elbette.

Ama skor 1-0 iken ve hedeflerin devam ederken bunun yapılması yanlıştı. Ya penaltı kaçsaydı? Ya Göztepe beraberlik golünü de bulsaydı?

Tribünlerin kimin, hangi topu kullanacağına karar vermesi durumu beni hep rahatsız etmiştir. Maçın son anlarında İsmail Kartal'a yapılan tezahüratlar beni de duygulandırdı.

Sanırım Fenerbahçe taraftarı İsmail hocanın değerini anlamaya başladı.

Umarım yönetimde anlar.