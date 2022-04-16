Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan transfer kancası! 4 takım birden...

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan transfer kancası! 4 takım birden...

Fenerbahçe'nin sezon başında göndermeyi düşündüğü ancak Vitor Pereira'nın kararı ile beraber takımda kalan Miha Zajc, bu sezon golleriye ve asistleriyle göz doldururken, son olarak Galatasaray derbisinde rakip fileleri sarsmasının ardından transfer piyasasında adını üst sıralara taşımayı başarmıştı. 27 yaşındaki Sloven yıldız için İtalyan basını, önemli bir habere yer verdi. Fenerbahçe'nin yeni kontrat imzalamayı planladığı Miha Zajc'a, yaz transfer sezonunda İtalya'dan 4 kulübün teklif yapacağı öne sürüldü. İşte İtalyan basınının Miha Zajc iddiası ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 09:27 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 09:31
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan transfer kancası! 4 takım birden...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen ancak bu sezon Crespo ile beraber iyi bir tandem oluşturan Miha Zajc için İtalya'dan önemli bir haber yayınlandı.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan transfer kancası! 4 takım birden...

Son olarak Galatasaray derbisinde attığı golle Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girmeyği başaran Miha Zajc için, İtalya'dan da 4 kulübün devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan transfer kancası! 4 takım birden...

İŞTE O KULÜPLER
Çizme basınında yer alan haberde, Miha Zajc'ın daha önce Empoli'de de forma giydiği ancak bu sezon Fenerbahçe ile yıldızını parlattığı bilgisine yer verildi.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan transfer kancası! 4 takım birden...

Bununla baraber Zajc için "Miha Zajc, Serie A'de Empoli ve Genoa'da oynadı, önemli bir geçmişe sahip. Daha sonra, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kaliteli bir orta saha oyuncusu olan 27 yaşındaki Sloven, gelecek sezon İtalya'ya dönebilir." denildi.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan transfer kancası! 4 takım birden...

Öte yandan Sassuolo ile beraber Bologna, Lazio ve Torino'nun Miha Zajc'ı yakından takip ettiği, sezon sona ermesiyle beraber Zajc için bu kulüplerin teklif yapacağı ifade edildi.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan transfer kancası! 4 takım birden...

Miha Zajc bu sezon 35 müsabakada rol oynarken 8 gol 1 asist üretti ve 2246 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, Slovenya milli takımı ile de 32 maçta 7 gol üretti.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan transfer kancası! 4 takım birden...

"G.SARAY'A ATTIĞIM GOL SIRA DIŞIYDI"
Zajc, kısa süre önce basın mensuplarına yaptığı konuşmada, "Attığım en iyi gol olarak Galatasaray maçını söylerim. Sıra dışı bir goldü benim için. Sadece gol açısından bakmamak lazım, maçın önemi açısından çok değerliydi.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan transfer kancası! 4 takım birden...

Çok duygu dolu anlardı benim için. Ben işimi yapmaya odaklı biriyim. Hocanın istediği yerde elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışırım.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan transfer kancası! 4 takım birden...

Takıma yardım etmeyi çok seviyorum. Benim açımdan bu çok daha önemli. İsmail hocanın gelmesiyle birlikte gerçekten takımdaki atmosferin değiştiğini söyleyebilirim. Bu değişiklik de bizim için çok önemliydi. Şu an itibariyle herkes kendini evinde hissediyor.

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan transfer kancası! 4 takım birden...

Geliştirmemiz gereken noktaları da geliştirmeye devam ediyoruz. Sıkı bir şekilde çalışıyoruz ve bana göre anahtar noktalardan bir tanesi bu. Oyunumuzu oynarken oldukça rahatız. Oynadığımız oyundan da keyif alıyoruz. Tabii hocamızın rolü de çok büyük" demişti."

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