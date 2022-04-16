Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan transfer kancası! 4 takım birden...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen ancak bu sezon Crespo ile beraber iyi bir tandem oluşturan Miha Zajc için İtalya'dan önemli bir haber yayınlandı.
Son olarak Galatasaray derbisinde attığı golle Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girmeyği başaran Miha Zajc için, İtalya'dan da 4 kulübün devreye girdiği iddia edildi.
İŞTE O KULÜPLER
Çizme basınında yer alan haberde, Miha Zajc'ın daha önce Empoli'de de forma giydiği ancak bu sezon Fenerbahçe ile yıldızını parlattığı bilgisine yer verildi.