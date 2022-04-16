Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan transfer kancası! 4 takım birden...

"G.SARAY'A ATTIĞIM GOL SIRA DIŞIYDI" Zajc, kısa süre önce basın mensuplarına yaptığı konuşmada, "Attığım en iyi gol olarak Galatasaray maçını söylerim. Sıra dışı bir goldü benim için. Sadece gol açısından bakmamak lazım, maçın önemi açısından çok değerliydi.

Çok duygu dolu anlardı benim için. Ben işimi yapmaya odaklı biriyim. Hocanın istediği yerde elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışırım.

Takıma yardım etmeyi çok seviyorum. Benim açımdan bu çok daha önemli. İsmail hocanın gelmesiyle birlikte gerçekten takımdaki atmosferin değiştiğini söyleyebilirim. Bu değişiklik de bizim için çok önemliydi. Şu an itibariyle herkes kendini evinde hissediyor.