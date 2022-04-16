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Fenerbahçe'den Pelkas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelmiş, sarı-lacivertlilerin yıldızı Pelkas sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edildiğini duyuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 00:09 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 00:13
Fenerbahçe'den Pelkas'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yaptığı maçta sakatlanan Dimitris Pelkas'ın sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edildiği açıklandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Göztepe ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Dimitris Pelkas'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR'ı sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

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