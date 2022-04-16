Fenerbahçe'de yıldız borsası! İşte listedeki 5 isim

Diego Rossi'nin bonservisini alan Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları sürüyor. Kulislerde başkan Ali Koç 'un biri golcü iki süper yıldız almayı planladığı konuşuluyor. İşte gündemdeki oyuncular ve son iddialar:

Sözleşmeleri bitecek Luis Suarez ve Isco'nun menajerleri ile temasa geçilip bilgi alındı.

Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca için de nabız yoklandı. Talisca ile başkan Ali Koç'un bizzat görüştüğü iddialar arasında. Al Nassr'da oynayan iki yıldızın da sözleşmeleri sürüyor. Şartlar uygun hale gelirse girişimler resmileştirilecek.



