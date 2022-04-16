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Fenerbahçe'de yıldız borsası! İşte listedeki 5 isim

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'nin listesinde birçok yıldız bulunuyor. Golcü mevkisine nokta atışı bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde Luis Suarez ve Aboubakar gündemde. Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cyle Larin de yönetime önerildi. Isco'nun menajerleri ile temasa geçilip bilgi alındı. Anderson Talisca ise Ali Koç'un gözdesi konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de yıldız borsası! İşte listedeki 5 isim

Diego Rossi'nin bonservisini alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kulislerde başkan Ali Koç'un biri golcü iki süper yıldız almayı planladığı konuşuluyor.

İşte gündemdeki oyuncular ve son iddialar:

Fenerbahçe'de yıldız borsası! İşte listedeki 5 isim

Sözleşmeleri bitecek Luis Suarez ve Isco'nun menajerleri ile temasa geçilip bilgi alındı.

Fenerbahçe'de yıldız borsası! İşte listedeki 5 isim

Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca için de nabız yoklandı. Talisca ile başkan Ali Koç'un bizzat görüştüğü iddialar arasında. Al Nassr'da oynayan iki yıldızın da sözleşmeleri sürüyor. Şartlar uygun hale gelirse girişimler resmileştirilecek.

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