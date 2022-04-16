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FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi MLS Ligi'nin en pahalı transferlerinden oldu!

Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılan ve bu sezon istatistik olarak etkili bir performansa imza atan Diego Rossi, dün yapılan açıklamayla birlikte sarı-lacivertli ekibe resmen transfer olmuştu. Uruguaylı futbolcunun bonservisinin resmen alındığını açıklayan Fenerbahçe, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Rossi'nin bu transferi ise MLS Ligi tarihinin en pahalı satışları arasında yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 09:05
FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi MLS Ligi'nin en pahalı transferlerinden oldu!

Fenerbahçe tarafından yapılan transfer açıklamasında "2021-22 sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen Diego Rossi'nin, 5.500.000 euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile anlaşmaya varılmıştır. Diego'ya çubuklu ile başarılar dileriz" ifadelerine yer verilmişti.

EN PAHALI TRANSFERLERDEN BİRİ

MLS Soccer'ın haberine göre önceki ödemelerle birlikte Fenerbahçe'nin Rossi için toplam ödediği ücret 10 milyon doları buluyor. Resmi açıklamaya göre bu satışla birlikte yaklaşık 6 milyon dolar ödenen Uruguaylı futbolcu Ney York Red Bulls'tan Villareal'e transfer olan Jozy Altidore ile birlikte beşinci sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 25 maçta 4 gol kaydeden Rossi, 7 tane de asİst gerçekleştirdi. Uruguay Milli Takımı'ndan da ilk kez davet alan Diego Rossi'ye farklı ülkelerden çok ciddi talipler olduğu öne sürülüyor. Fenerbahçe bonservisini aldığın oyuncunun satışından kar etmeyi planlıyor.

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