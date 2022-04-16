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Fenerbahçe - Göztepe maçında Miha Zajc'ın golü VAR'a takıldı! İşte o anlar

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi ağırladı. Sarı-lacivertlilerde son haftaların formda ismi Miha Zajc'ın 20. dakikada attığı şık gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sloven yıldızın golü, VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 21:02 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 21:31
Fenerbahçe - Göztepe maçında Miha Zajc'ın golü VAR'a takıldı! İşte o anlar

Fenerbahçe ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler üst üste ataklarla İzmir ekibinin kalesini yokladı.

İlk dakikalarda Serdar Aziz'in kafa golüyle perdeyi açan Kanarya'da Miha Zajc'ın şık golü VAR'a takıldı. 20. dakikada yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandıran Sloven yıldızın golü, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İşte o anlar...




Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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