Fenerbahçe - Göztepe maçında İsmail Kartal'a büyük destek! Gözleri doldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal aldığı başarılı sonuçlarla taraftarın beğenisini kazandı. Son olarak sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler ligde son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve Şampiyonlar Ligi'nin en önemli adayı haline geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Göztepe maçının sonuna doğru teknik direktör İsmail Kartal'ı bağırlarına bastı. Kadıköy'de 'İsmail Kartal' tezahüratları yükselirken, gözleri dolan başarılı hoca da bu desteğe alkışlarla karşılık verdi.





