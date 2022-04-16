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Fenerbahçe - Göztepe maçında İsmail Kartal'a büyük destek! Gözleri doldu

Son dakika spor haberi: Sahasında ağırladığı Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe üst üste aldığı başarılı sonuçlarla seri yaptı. Ligde ikinci sıraya gelen ve Şampiyonlar Ligi'nin önemli bir adayı olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal göreve gelmesinin ardından takımı ayağa kaldıran isim oldu. Fenerbahçe taraftarı da deneyimli hocanın bu performansına kayıtsız kalmadı. Kadıköy'de 'İsmail Kartal' sesleri yükselirken, gözleri dolan başarılı hoca da bu desteğe alkışlarla karşılık verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 22:39 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 22:53
Fenerbahçe - Göztepe maçında İsmail Kartal'a büyük destek! Gözleri doldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal aldığı başarılı sonuçlarla taraftarın beğenisini kazandı. Son olarak sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler ligde son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve Şampiyonlar Ligi'nin en önemli adayı haline geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Göztepe maçının sonuna doğru teknik direktör İsmail Kartal'ı bağırlarına bastı. Kadıköy'de 'İsmail Kartal' tezahüratları yükselirken, gözleri dolan başarılı hoca da bu desteğe alkışlarla karşılık verdi.



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